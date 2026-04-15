Una consignataria puntana estará presente en la “Jornada Ganadera” de La Paz

El 10 de abril Ganadera del Sur realizó una subasta en sus instalaciones en la ciudad de San Luis.Fotos: Gentileza Ganadera del Sur/SanluisconelcampoVillaMercedes

Los aceitados lazos que la consignataria Ganadera del Sur tiene con el sector productivo de Mendoza, le permitirán ser otra vez protagonista de una importante actividad que se llevará este viernes en la localidad de La Paz. Allí, tendrá lugar la “Jornada Ganadera 2026”, cuya agenda se cerrará con un remate de hacienda a cargo de la firma puntana.

El acontecimiento que tendrá lugar en el Predio Ganadero Municipal nucleará a productores y familias de una amplia región y, además de la visita de alumnos de una escuela agrotécnica, el programa incluye charlas de capacitación, con lo que se cumplirá otro de los objetivos trazados por la organización.

Las tranqueras abrirán a las 09:00 y la primera actividad será la exposición “Mestización de rodeos bovinos para mejorar índices productivos”, a cargo del médico veterinario Nicolás Pérez.

A las 10:15, será el turno del médico veterinario Eduardo Naldini que se explayará sobre “Manejo de rodeo de cría” y a las 11:00, está prevista una charla-debate “Sanidad del rodeo”.

A las 12:00, está programada la “Jura paralela” de los alumnos de la Escuela Agrotécnica, en tanto que a las 13:00, se cumplirá con la elección y coronación de la “Embajadora Departamental de la Ganadería”.

A las 15:00, empezará a sonar el martillo en la pista de remate de hacienda de invernada y cría.

Fechas para tener en cuenta

El calendario de Ganadera de Sur para los próximos días y meses comprende:

23 de abril, segundo remate mensual en el predio de Ganadera del Sur en la ciudad de San Luis. Estarán a la venta ejemplares de invernada y cría.

Para este encuentro, los directivos de la consignataria estiman que habrá un incremento en el stock que estará a la venta, “porque la hacienda empezará a salir de los campos”, apuntó uno de sus directivos.

Los buenos vientos que se avizoran se deben a los avances de la campaña de vacunación (va del 6 de marzo al 6 de mayo), que se había visto dificultada por las continuas lluvias.

La agenda de abril de Ganadera del Sur, prevé una subasta a confirmar para el jueves 29 en San Carlos; y, al día siguiente, la cita será en San Rafael.