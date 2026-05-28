San Luis sede del “3er. Remate Especial de Terneros, Terneras y Vaquillonas”

Con el auspicio de las asociaciones argentinas de Hereford y Angus, este viernes las instalaciones de Ganadera del Sur serán escenario de una nueva edición del “Tercer Remate Especial de Terneros, Terneras y Vaquillonas”, donde estarán a la venta 2.000 cabezas con la mejor genética.

Con la realización de este encuentro de la familia ganadera de la región, la consignataria puntana completa un mes que tuvo una intensa actividad y, tal lo programado, se repetirá en el segundo semestre de la temporada.

A lo largo de esta semana y en especial durante este jueves, el clima del tercer remate copó las instalaciones situadas en el extremo sur de la ruta provincial N°3, en la ciudad capital. ‘Los motores empezaron a calentar’, con el ingreso de los equipos transportando la hacienda y ubicándola en los correspondientes corrales.

Este viernes, la agenda se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

-a las 11:00, con la tarea de jura y premiación.

-a las 13:00, los anfitriones agasajarán a los invitados y productores con el tradicional almuerzo de camaradería, ocasión en la que se hará entrega de los premios.

-posteriormente, a las 14:30, las expectativas se focalizarán en la pista, donde se llevará a cabo en remate de las 2.000 cabezas.

De acuerdo a lo informado por los directivos de Ganadera del Sur, la tarea jura de los lotes que estará a cargo de dos representantes de las asociaciones que auspician el evento:

-por el lado de la entidad que nuclea a los productores de Hereford lo hará el cabañero riocuartense y con muchos vínculos con San Luis, Jorge Gil.

-por la Asociación Argentina de Angus llegará Matías Falco, que tiene una cabaña en el sur de Córdoba y cuenta con una reconocida trayectoria en el rubro.

Ambos, van a elegir al primero y segundo lote de cada categoría y por raza.

“Estamos con mucha expectativa por igualar o mejorar las cifras de venta y remitentes del año pasado”, adelantó muy entusiasmado uno de los organizadores de este remate que poco a poco va adquiriendo la calificación de tradicional.