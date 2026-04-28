Alfredo Mondino presenta el primer remate TV "Especial de Vacas de Faena" del país

Se trata de un remate único en su tipo, en el marco del ya consolidado mercado de hacienda para faena “Faenar TV”, diseñado específicamente para dar respuesta a una realidad productiva concreta. En esta época del año, marcada por los tactos, la salida de vacas al mercado se incrementa significativamente, generando una concentración de oferta que muchas veces supera la capacidad de absorción de la industria frigorífica.

Frente a este escenario, Alfredo S. Mondino propone una alternativa innovadora: generar un mercado específico que le brinde una nueva oportunidad a la vaca, permitiendo su recría, engorde en feedlot o en campo, y la posibilidad de agregar kilos en un contexto favorable.

“El objetivo es ordenar la oferta y darle valor a una categoría que muchas veces sale toda junta. Creemos que este es un año con condiciones muy interesantes: una exportación firme, buena disponibilidad de maíz y excelentes perspectivas para los verdeos. Es el momento ideal para pensar la vaca de otra manera”, destacan desde la firma.

Durante el remate se ofrecerán todas las categorías: vacas gordas, de consumo, de exportación y vacas vacías, en un formato dinámico y adaptado a las nuevas necesidades del mercado.

El evento contará con hacienda filmada en distintas provincias de la pampa húmeda, resultado del trabajo del equipo comercial de Alfredo S. Mondino a lo largo de todo el territorio.

La coordinación del remate estará a cargo de los representantes Cristian Ruiz (Las Flores) y Mario Massanti, quienes lideran la convocatoria en la región.

Desde la firma invitan a productores y criadores a sumarse a esta propuesta, filmando sus lotes y participando de este nuevo espacio comercial. Asimismo, convocan a la industria frigorífica a ser parte de esta iniciativa que busca consolidar un verdadero mercado de vacas.

Contacto de representantes:

Cristhian Ruiz | 2244 44-8662

Mario Masanti | 3583 64-7964