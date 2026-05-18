Ganadera del Sur cierra el “mes patrio” con un remate especial

Tras el remate con ventas totales en Quines (16ta. edición de la Fiesta del Ternero), la consignataria Ganadera del Sur se prepara para completar las dos fechas previstas en mayo, que cierra con una subasta especial de terneros/as y vaquillonas (viernes 29 de mayo), auspiciada por las asociaciones de Angus y Hereford.

“Tenemos un mes súper movido, con mucha actividad”, remarcó Lucas Abdallad en la previa del encuentro de la familia de campo que se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural del Norte (galería de fotos) y, en referencia, a lo que resta por completar en el mes patrio.

Lo que viene

El jueves que se aproxima, en las instalaciones de la ruta provincial N° 3, en el sector sur de la ciudad de San Luis, se desarrollará el segundo remate general de invernada y cría.

Para esta reunión la expectativa es muy interesante, debido a que se espera que se repita el importante stock de hacienda que ingresó y se comercializó el 7 de mayo.

“La salida de los vacunos de los campos se demoró en función de las abundantes lluvias que imposibilitaron, en muchos casos, las tareas de vacunación. En marzo no se pudo vacunar y recién la campaña se normalizó a fines de abril, por ese motivo hubo mucha hacienda en la primera cita de mayo”, describió Lucas Abdallah.

Una vez que se cumpla con este encuentro, todos los esfuerzos se volcarán a todos los detalles organizativos para el “Especial de terneros/as y vaquillonas”, que tendrá el auspicio de las asociaciones de las razas Hereford y Angus.

“Será un evento exclusivo para esas categorías, se otorgarán seis premios y el jurado ha sido seleccionado por las dos asociaciones”, destacó el consignatario.

Representantes de las prestigiosas entidades han comprometido su asistencia y se espera que salgan a la venta las mejores tropas preparadas por los productores de la amplia región donde la consignataria Ganadera del Sur hace ‘sonar su martillo itinerante’ en el proceso de comercialización de hacienda.

Fotos: gentileza San LuisconelCampo Villa Mercedes