Con un récord de ventas pasó el Tercer Remate Especial de Terneros, Terneras y Vaquillonas

Con la subasta récord de 2084 cabezas, la presencia de jerarquizados ganaderos, muy buenos precios, premios, reconocimientos y en un clima de gran camaradería, se desarrolló la tercera edición del Remate Especial de Terneros, Terneras y Vaquillonas que organizó la consignataria Ganadera del Sur, en su predio de la ciudad de San Luis.

El encuentro de la familia de la producción ganadera, que es uno de los motores de la economía de San Luis, arrojó un saldo exitoso, tal como lo destacaron los representantes de las asociaciones de criadores de Aberdeen Angus y Hereford, que auspiciaron este evento.

Participaron productores de la amplia región del centro-cuyo y de importantes establecimientos dedicados a la ganadería de alta calidad y uno de los momentos emotivos del encuentro estuvo en el acto de premiación de los dos mejores lotes de cada categoría. La jura estuvo a cargo de representantes de las citadas entidades nacionales, Jorge Gil (Hereford) y Matías Falco (Angus).

“La elección se realizó ante lotes muy destacados y agradecemos muchísimo el auspicio que nos confiaron”, expresó uno de los miembros de la Asociación de Criadores de Angus, en tanto que iguales palabras de elogio tuvieron los enviados de “Hereford Argentina”, en la ceremonia realizada a los postres del tradicional almuerzo y que fue encabezada por los directivos de Ganadera del Sur: Muse Abdallah, su esposa Ana María Flitt y Lucas Abdallah.

Premiación Aberdeen Angus

Terneros

Mejor Lote: “E.A.G. SA.”

Segundo mejor lote: “Bonet, Leonardo”

Terneras

Mejor Lote: “Bonet Leonardo”

Segundo mejor lote: “López, Eduardo”

Mejor lote coloradas: “Buenagricultura”

Vaquillonas

Mejor lote. “López, Eduardo”

Premiación Hereford

Terneros

Mejor lote: “Antiguas Estancias Don Roberto”

Segundo mejor lote: “E.A.G. SA”

Terneras

Mejor lote: “Antiguas Estancias Don Roberto”

Segundo mejor lote: “Estancias La Olga”

Vaquillonas

Mejor lote. “El Alpataco SRL”.

En la apertura del remate el gerente general de Ganadera del Sur, Muse Abdallah, tuvo amplias palabras de agradecimiento para todos aquellos que aportaron su granito de arena para la realización de este remate que va en franco crecimiento, y que en esta ocasión también tuvo “una gran ternerada”.

“Agradezco a las asociaciones que nos dieron el auspicio, al jurado, a los clientes por la cantidad y calidad de hacienda, a los compradores presentes, a los que están online y a los administrativos, entre otros, por el acompañamiento en este remate”, expresó con marcada satisfacción Muse Abdallah

Fotos: gentileza sanluisconelcampo Villa Mercedes/ Ganadera del Sur