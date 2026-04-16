Del "Año de la Educación" al "Año de la Lucha Docente": el fracaso de un eslogan

El legado de Sarmiento no se reflejó en el vacío eslogan de Gobierno, sino que se replica en la lucha docente. Foto: ANSL.

Cuando se gestiona desde el capricho y la impericia, los resultados nunca son positivos. Lo que el Gobierno de Claudio Poggi proyectó como un hito para el 2026, se ha transformado en un escenario de resistencia ante salarios de miseria, precarización laboral y represión estatal.



El 20 de octubre de 2025, el mandatario provincial firmaba con fingido entusiasmo el proyecto de ley para declarar al 2026 como el “Año de la Educación”. La premisa era ambiciosa y cargada de simbolismo: conmemorar el bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.



Sin embargo, a cuatro meses de iniciado el año de "festejo", la mística sarmientina del "maestro ignorado" ha cobrado un sentido literal y doloroso. Lo que iba a ser el año de la educación quedará en la memoria colectiva como el año de la lucha docente puntana.



Relatos de escritorio vs. tizas con hambre



En la apertura de sesiones legislativas, el discurso oficial intentó blindar una realidad que ya era insostenible. Poggi afirmó que la educación es el "centro de sus políticas públicas" y apeló a la nostalgia de aquel rancho de adobe donde un joven Sarmiento enseñaba contra la adversidad. Pero en el San Luis de 2026, la adversidad no es una gesta heroica, es una política de Estado.



La comunidad educativa denuncia una sobreexigencia sin límites. Los docentes no solo deben sostener el proceso de aprendizaje en las aulas, sino que se ven asfixiados por capacitaciones constantes (muchas con notable pérdida de tiempo) tareas administrativas no remuneradas, especialmente en los modelos de escuelas generativas y autogestionadas. A esto se suma el factor más determinante: el hambre.



Con salarios que no cubren la canasta básica, los profesionales de la educación se ven obligados a buscar múltiples empleos —ajenos a su formación— solo para subsistir. Esta situación está provocando un éxodo silencioso: jóvenes docentes que, a pesar de su vocación, abandonan las aulas para trabajar en el sector privado en diversos rubros, buscando una calidad de vida mínima que el Estado provincial les niega.



Tensión en Villa Mercedes y el recuerdo de la represión



El clima de descontento escaló recientemente durante un acto oficial en Villa Mercedes. Allí, el Gobernador fue interpelado directamente por docentes que, con una rabia contenida tras meses de ninguneo, exigieron el cese del ajuste salarial.



El pedido no fue solo económico. El fantasma de la represión policial ocurrida a principios de mes frente a la Legislatura sigue vigente. Aquella jornada, donde empleados estatales fueron golpeados mientras se manifestaban pacíficamente, marcó un punto de no retorno.



Los "profesionales de escritorio" que diseñan políticas educativas parecen desconocer que el legado de Sarmiento no era solo el edificio, sino la dignidad del maestro.



Una provincia, una lucha



Mientras el Gobierno insiste en que San Luis debe ser "una gran escuela", la realidad muestra una provincia hundida en la pobreza. Los estudiantes, afectados por la falta de empleo de sus padres, enfrentan dificultades económicas que dificultan la permanencia en el sistema.



La brecha entre el Año de la Educación y el día a día de las instituciones es hoy una grieta insalvable. El valor simbólico del bicentenario ha sido devorado por la urgencia de una heladera vacía. Por más que el discurso oficial intente visibilizar "nuevas políticas", para el docente puntano el 2026 no es un año de celebración, sino de supervivencia.