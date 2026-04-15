Independiente Rivadavia volvió a sorprender: ganó en el Maracaná

Independiente Rivadavia de Mendoza remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense de Brasil, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

En el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el mediocampista Guilherme Arana abrió el marcador a los 10 minutos de juego mientras que el delantero Fabrizio Sartori lo empató a los 37. Ya en el complemento, a los 6 minutos, el paraguayo Alex Arce selló el triunfo de la ´Lepra´.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los únicos argentinos en ganar en el estadio Maracaná. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.

En la próxima fecha de esta Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela, el jueves 30 a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

En lo que al Torneo Apertura respecta, la ´Lepra´ visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, el equipo de Luis Zubeldia se mantiene en el tercer puesto del Grupo C con tan solo un punto, producto del empate en la primera jornada en Venezuela. En la próxima fecha, el Fluminense visitará a Bolivar de Bolivia, el jueves 30 a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

"El Canalla" con lo justo

Rosario Central, sin su figura Ángel Di María, venció agónicamente 1-0 a Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.

En el estadio La Huerta de la capital paraguaya de Asunción, el delantero Enzo Copetti marcó el único gol del partido a los 38 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón es líder del Grupo H con 4 puntos, uno por encima de Universidad Central de Venezuela, rival al que visitará dentro de 15 días en la capital Caracas.

En cuanto al Torneo Apertura, Rosario Central recibirá el próximo domingo desde las 19.15 a Sarmiento de Junín en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el equipo de Francisco Arce sumó su segunda derrota en este inicio de Copa Libertadores y se úbica en el último lugar del Grupo H donde, dentro de 15 días, recibirá a Independiente del Valle de Ecuador.

En cuanto a lo que al Campeonato de Paraguaya respecta, Libertad visitará el lunes a Rubio Ñú desde las 18.15 en el estadio La Arboleda.