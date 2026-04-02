El obispo Gabriel Barba lavó los pies a internos del complejo penitenciario

En una tarde marcada por el simbolismo y la espiritualidad, el obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, encabezó la celebración de la Cena del Señor en la Penitenciaría de la capital provincial.

El eje central de la jornada fue el tradicional lavatorio de los pies, un gesto que el prelado realizó ante doce personas privadas de su libertad, recreando la enseñanza de servicio y entrega que Jesús dejó a sus discípulos.

Instantes de la ceremonia. Foto: Obispado de San Luis.

Según informó el Obispado de San Luis, este acto se convirtió en el corazón de un encuentro que buscó acercar el rostro misericordioso de Cristo a quienes atraviesan la realidad carcelaria.

La ceremonia se desarrolló en un clima de profundo recogimiento y alegría, contando con la participación de internos de todas las unidades, incluyendo sectores de menores, mujeres, procesados y penados.

Acompañado por la Pastoral Carcelaria, que animó la jornada con cantos y momentos de oración, Barba se inclinó ante los doce elegidos para cumplir con el rito, transformando el espacio en un escenario de fraternidad. Para los presentes, el momento representó una experiencia sumamente emotiva que reforzó el mensaje de que el amor y la esperanza siempre deben prevalecer.

Tras concluir la Eucaristía, el Obispo extendió su presencia hacia otros sectores del complejo para tomar contacto directo con la labor diaria de los internos.

La jornada cerró con un mensaje de renovación. A través de este gesto concreto en el Jueves Santo, la Iglesia local buscó recordar que el perdón es una herramienta de transformación real, dejando una huella de fe entre los muros del establecimiento.