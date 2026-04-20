San Luis es una de las provincias que menos libros editó el año pasado

A pocos días del comienzo de la edición 50 de la Feria Internacional del libro de Buenos Aires, donde San Luis tendrá, otra vez, una austera presencia, la Cámara Argentina del Libro presentó un informe sobre la producción nacional en 2025. De allí surgió que San Luis es una de las 10 provincias que menos ejemplares editó.

También surge del trabajo que son los organismos estatales, ante la crisis de las editoriales pequeñas, los que realizan la mayor producción, por lo que en la provincia la mayor responsabilidad recaería en San Luis Libro, un programa dependendiente del Ministerio de Turismo y Cultura que ha demostrado un peligroso estancamiento en los últimos años.

Según el informe que se dio a conocer la semana pasada, en la provincia se editaron durante 2025 162 títulos, lo que representa solo el 0,4 de la producción total del país. Muchos de ellos fueron realizados de manera independientes por editoriales como Mito, Daruma, El Tabaquillo, Deacá o la Nueva Editorial Universitaria.

La editorial dependiente de la UNSL tiene, al ser financiada por la Casa de Altos Estudios, aún con el presupuesto acotado, una clara ventaja sobre el resto de las compañías más pequeñas y el año pasado lanzó, de acuerdo a la información que está en la página oficial de ISBN –el registro universal de los libros editados- 43 libros.

Mito, paradigma de la editorial independiente en San Luis, dirigida por la actriz y poeta María Celeste Domínguez, lanzó 14 títulos, por lo que solo entre esas dos agrupaciones redondean casi el 30 por ciento de la producción total en la provincia.

En medio de esa debacle, San Luis volvió a unirse a las provincias cuyanas para montar un stand conjunto en la Feria del Libro de Buenos Aires, que comienza el 23 de abril. La provincia anunció que presentará 30 libros, muchos de los que tienen producción independiente y fueron lanzados el año pasado.

El trabajo de la Cámara argentina del Libro indicó que la mayor concentración de publicaciones está en Buenos Aires, donde se registran el 74 por ciento de los libros que circulan en el país. En San Juan se oficializaron el año pasado 1226, casi ocho veces más que en San Luis; y en Mendoza, 611.

En ese contexto, solo Catamarca, Chubut, Formosa –fuera de todo registro con solo 18 libros editados-, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego editaron menos que San Luis el año pasado.

La magra creación librera de la provincia no es, necesariamente, una consecuencia de la ausencia de escritores o de historias creadas en San Luis. Ante la falta de apoyo, son muchos los autores que prefieren editar por compañías de otras provincias, que además les significa mayor visibilidad en el resto del país.

Gustavo Menéndez de Merlo, Nicolás Taltavull de Santa Rosa del Conlara, el villamercedino Robi Sosa, la puntana María José Lucero Belgrano, la poeta Liliana Mainardi son algunos ejemplos de escritores de la provincia que sumaron a la estadística en otras jurisdicciones.