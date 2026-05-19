Lo que pasa por fuera de las pantallas

La bibliografía técnica sobre la inconveniencia de que los chicos pasen muchas horas frente a las pantallas abundan en todos los formatos: ensayos, estudios, trabajos de campo, tesis universitarias. Curiosamente, en el ámbito donde no hay tanto material al respecto es la narrativa. El tema fue poco abordado en la ficción y en clave literaria.

Por eso, el reciente lanzamiento de “El monstruo tecnológico”, un cuento de Federico Raiman, viene a subsanar una especie de deuda que el mercado literario tenía con una cuestión actual y preocupante.

Con domicilio en San Fernando, cerca del río Luján, ilustrador de profesión, Raiman se decidió a escribir sobre el tema en base a algunas experiencias propias -como ser padre, como tomarse el tren cada tanto-; y otras que salieron de su imaginación. “Es un cuento sobre la dependencia tecnológica”, presenta el autor ante Cooltura, al tiempo que dice que nunca estuvo en San Luis. “Ojalá el libro sea la puerta a esa provincia”.

“Nientras un chico está pasando el dedo por una pantalla, la bicicleta está esperando en algún lugar de la casa”.

El escritor se apuró en aclarar que su cuento no encierra una idea moralista del asunto, sino que describe situaciones que pueden ser cotidianas en cualquier familia con algunos dispositivos tecnológicos a su disposición. En el medio del argumento desfilan Lionel Messi, Frida Khalo, Los Beatles y Jorge Luis Borges.

Más que narrar lo malo que puede haber en el hecho de estar enfocado en una pantalla durante largas horas, Federico intenta demostrar en su relato lo que esa persona se está perdiendo a su alrededor. “Ahora que empezó el otoño, acá en San Fernando hay unos paisajes hermosos y supongo que en San Luis también los habrá”, imaginó, una vez más, el autor.

Ese tiempo no se recupera, considera Raiman, quien aclara una y otra vez que “El monstruo...” no es un libro de crianza digital, sino ni más ni menos que una ficción que intenta enseñar que “mientras un chico está pasando el dedo por una pantalla, la bicicleta está esperando en algún lugar de la casa”. Para darle un costado académico a la obra, el prólogo fue realizado por la pediatra Silvina Pedrouzo.

Hacer un dibujo, conversar cara a cara con algún miembro de la familia, practicar algún deporte son algunas de las “sensaciones dormidas” que el cuento podría despertar en aquel que se encuente con él.

Raiman aclaró que no solo los chicos son las víctimas de los alcances de Tik Tok, Instagram, videojuegos y las otras plataformas digitales. Los padres también son atrapados por los tentáculos de un pulpo que rara vez suelta, con el agravante de que los adultos son quienes tienen que intentar poner los límites de tiempo y utilización de los teléfonos.

Otro de los motivos de celebración por la aparición del cuento es que se convirtió en el primer lanzamiento de Big Stories, una nueva editorial dirigida por Soledad Ferrari, una apasionada periodista de investigación que ya tiene varios libros publicados y que apostó, en tiempos nada fáciles, por la nueva iniciativa.

“Estoy muy agradecido –confesó Federico- a Soledad, porque se la jugó por este proyecto. Es cierto que no es el mejor momento pero no por eso vamos a dejar de contar lo que queremos contar”.