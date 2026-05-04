"La música es tan amplia que es difícil ser experto en todos los géneros"

En su perfil de Instagram, Sergio Feferovich escribió una frase que condensa el concepto de su espectáculo y, en parte, su forma de encarar vida y profesión: “La música como medio, las ideas como fin”. Esa conjunción podría hacer pensar que la idea de Nicolás Maquiavelo en algún punto puede ser aceptada y las ideas justifiquen la música.

“No lo había pensado de esa manera, pero es válida. Mi espectáculo tiene la intención de generar ideas, de fomentar la creatividad. Muchas veces la música es un fin en sí mismo”, dijo el director de orquesta un lunes a la mañana mientras pasea por un parque en el otoño porteño, ante la necesidad corporal de descansar un poco.

El show de Feferovich se llama “La música de las ideas” y además de usar el humor para buscar coincidencias con la vida cotidiana intenta dejar enseñanzas tanto para el público que estudió música como para aquel que solo disfruta de escucharla. En la provincia hará dos funciones, el jueves 7 de mayo en el auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional y al día siguiente en el Teatro del Viejo Mercado en Villa Mercedes. Las entradas cuestan 42 mil pesos.

“No conozco a ninguno de los genios de la historia que hayan dicho “yo sé de música”. Se puede decir “yo estudié música”, que es otra cosa”, Sergio Feferovich.

El año pasado, Sergio estuvo en la sala Berta Vidal y brindó un show muy divertido en el que invitó a una nena a tocar el piano y cantó, por primera vez en su vida, “La calle angosta”. Ahora, al debutar en Villa Mercedes, la experiencia promete ser muy enriquecedora. “Al hecho de ir por primera vez a un lugar, se suma la expectativa de tocar frente a un público tan orgulloso de su música”, contó el director.

Justamente en la participación de los espectadores se resguarda la clave de sol y del éxito de la funciones: ninguna es igual a otra –agregó Sergio- porque la gente tiene reacciones que él no puede manejar. Además, se pueden sumar otras circunstancias, como una tormenta feroz que se desató en Tres Arroyos, la presencia de un coro de niños en Salta y la emoción del público catamarqueño al entonar “Paisaje de Catamarca”.

“La cultura de cada lugar, de cada región, está a la altura de las grandes culturas. Y eso es posible porque su propia gente lo canta con orgullo y alegría”, sostuvo el director, quien dijo que en los últimos meses estuvo escuchando “bastante música cuyana”.

Los seguidores de Feferovich saben que aún con formación clásica, uno de los grandes atributos que tiene el pianista es su interés por los movimientos populares. De allí que mezcla a Chopin con Los Beatles, a Piazzolla con Beethoven y a Schubert con Charly García. “La música es tan amplia que es difícil ser experto en todo”, concluyó.

Esa forma de pensar hace que Sergio desconfíe de aquellos que dicen saber de música, una muletilla muy común en los mensajes que le dejan en redes sociales. “No conozco –recapitula- a ninguno de los genios de la historia que hayan dicho “yo sé de música”. Se puede decir “yo estudié música”, que es otra cosa”.

“La música de las ideas” es un espectáculo pensado para el público que no está especialmente entrenado en los pentagramas, de allí el interés de Sergio por bajar los niveles académicos a un lenguaje simple, ameno y divertido. No obstante, aclaró el director, quienes conocen de música se llevarán una información distinta de su espectáculo.

Feferovich es doctor en Música de la universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, y conoció buena parte del mundo gracias a ella. A finales del año pasado hizo una gira por 12 ciudades españolas en una aventura a la que fue con mucha precaución. De aquella experiencia, el director recuerda que el público quedó muy conforme con su propuesta y que, como sucede en Argentina, cada ciudad respondió de una manera distinta.