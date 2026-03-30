La dedicación, el trabajo y la constancia de Diego Real

Además de ser un exclusivo trajinante del arte argentino a nivel mundial, Diego Real es el dueño de una galería porteña muy reconocida que el fin de semana se mudó a la esquina de Esmeralda y Marcelo T. de Alvear, una de las zonas más artísticas de Recoleta, llamada la París de Buenos Aires. “Artes reales”, la sala administrada por el curador y gestor cultural, es un mundo que mezcla artistas reconocidos de la historia argentina con otros emergentes.

Real estuvo en San Luis el miércoles 25 de marzo para la inauguración del Quinto Salón de las artes que se realizó en Potrero de los Funes, un acto del que quedó encantado. “Hace 15 años que trabajo en el arte argentino y puedo decir que no hay otro evento como este en todo el país”, sostuvo el galerista sorprendido por la monumental cantidad de obras que se exhiben en el espacio, que permanecerá abierto hasta la segunda quincena de abril.

En su primera vez en San Luis, Diego quedó también impactado por las bellezas naturales y por la atención que los artistas le dispensaron en la charla que dio el jueves sobre diversos trabajos adicionales en el arte. “Intenté explicar algunos aspectos sobre el detrás de escena de hacer una obra con temas sencillos como los modos de embalar una pieza, cómo prepararla para una exposición, cómo ponerle precio, cómo importarla y cómo encontrar autenticidad”, dijo Real.

“Trato de alejarme del elitismo y de esas cosas de exclusividad, por eso es que soy instagramer e intento difundir el arte por las redes sociales”.

Toda la información que el galerista pretende incorporar en los creadores que lo siguen tiene como objetivo desarrollar la autogestión de aquellos que quieren emerger.

“Una de mis funciones es promover el crecimiento de los artistas en todo el país, sobre todo de los artistas emergentes. Lo hago por medio de mi galería, pero también en muestras y en ferias internacionales, donde siempre vamos en representación de Argentina. Queremos llevar el arte de acá a todo el mundo”, dijo quien es director de un festival de seis días que se hace en Qatar y que tuvo a varios representantes del país.

Tras la reinauguración de su galería del sábado en Buenos Aires, el curador emprenderá un viaje por Luxemburgo, Ámsterdam y Suiza, con una serie de pintores argentinos que van a promocionar y tratar de vender sus trabajos.



Si bien no habrá puntanos en la delegación, Diego recordó que trabajó mucho con algunos artistas de la provincia, como Delia Ponce y Laura Trucco, con quienes se reencontró en el Salón de las artes. Dijo el curador que, por lo que sabe, San Luis es una provincia que está muy avanzada en cuanto a su nivel de artistas.

También hubo muchos exponentes de la provincia, en su galería, donde se mezclan las nuevas expresiones del arte moderno con los clásicos como León Ferrari, Marta Minujín, Luis Pisano y Vicente Forte, entre otros.

Lograr esa mixtura fue posible para el galerista gracias a una inquietud que lo llevó a salir de la zona de confort y considerarse “un rebelde” en la actividad. “Trato de alejarme del elitismo y de esas cosas de exclusividad, por eso es que soy instagramer e intento difundir el arte por las redes sociales”.

Otras de las razones de su éxito es su cercanía al arista, con quien busca tener una relación amigable, en la que divertirse mutuamente. “Eso hace que yo me anime, que el creador se anime y que el público se anime. Me gusta romper esa barrera y desestructurar algunas cosas”, agregó.

Para el trabajador, las condiciones para que haya una buena obra de arte son el amor y la pasión, a los que hay que agregarle trabajo, constancia y dedicación. “Se puede hacer arte –sostuvo- con elementos sustentables porque la creatividad no tiene no tiene precio, ni tiene cotización ni tiene presupuesto. Nuestras manos y nuestra mente no tienen límites”.