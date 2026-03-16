"Valor sentimental", ese vínculo particular entre padre e hijas mujeres

Cuando todo parecía indicar que “El agente secreto”, la excelente película brasileña protagonizada por Wagner Moura, le devolvería el Oscar a Sudamérica, la Academia se inclinó como “Mejor película extranjera” hacia “Valor sentimental”, una producción noruega que relata las relaciones familiares, especialmente esa tan especial que mantiene un padre con hijas mujeres.

Entre tierna y dura, entre real y cinematográfica, la historia de Joachim Trier –quien ya había sido nominado al Oscar por la excelente “La peor persona del mundo”, también protagonizada por Renate Reinsve- es una descripción sin ningún tipo de condolencias entre un director de cine en el ocaso de su carrera y sus dos hijas. Una de ellas es actriz y la otra historiadora. Es fácil adivinar con cuál de las dos tendrá la relación más conflictiva.

La muerte de la madre de las chicas reúne nuevamente al progenitor con su descendencia tras años de alejamiento y desata algunas tormentas que habían permanecido ocultas. Cuando la hija rechaza el papel protagónico en la próxima película de su padre, las trizas comienzan a ceder a la ruptura total, si es que había todavía algo sano en ese vínculo.

Al pasar, “Valor sentimental” –que se puede ver en Mubi- se concentra en el ego artístico, a tal punto que no se sabe si el padre queda dolido porque quien se negó a trabajar con él fue una actriz que había elegido o su propia hija. Como sea, el autor resiente la repulsa porque desde que comenzó a pensar la película supuso que el personaje principal sería para su hija.

Aunque la descripción más elocuente de la película es la del padre con su hija mayor, hay otras relaciones que suavizan la mirada de lo que podría ser una historia con mayor carga sentimental. El protagonista mantiene, aunque siempre distante, una unión menos conflictiva con su hija historiadora –que lo ayuda en las investigaciones y hasta actuó, cuando niña, en una de sus películas- y cede a una dureza nunca del todo irrompible ante la presencia de su nieto.

Otra relación que “Valor…” describe con sapiencia es la que une a las dos hermanas, acorazadas una a otra ante la ausencia paternal y la muerte maternal. Las dos mujeres, en la edad adulta, tienen una vinculación desigual marcada por la diferencia de intereses, pero fuertemente relacionada por ese hilo invisible formado de sangre y sentimientos.

La película de Trier es la primera noruega en ganar el Oscar e hizo honor a una industria como la nórdica que suma cada vez más adeptos gracias a su nutrida presencia en las plataformas de streaming, sobre todo de series policiales que aparecen como una especialidad con estilo propio.

Lo más sorprendente de su triunfo es la cabeza que le sacó a la película de Kleber Mendoca Filho, que venía de ganar el Globo de Oro y había sido galardonada en el festival de Cannes y que representó a Brasil en la ceremonia. “El agente secreto” sumó cuatro nominaciones a los Oscar, entre ellas de la “Mejor película”, un logro que también tuvo “Valor sentimental”.