La pericia de ADN complicó a la pareja imputada por un doble crimen

Una prueba científica cerró el cerco sobre los acusados por el brutal doble homicidio de Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija Tatiana Lucero Zanni, de 13 años, ocurrido en una vivienda del barrio San José, en Villa Mercedes.

La Justicia confirmó que los perfiles genéticos hallados bajo las uñas y en las manos de las víctimas corresponden de forma concluyente a Axel Emiliano Criscito y Dayana Macarena Peralta, la pareja que permanece detenida con prisión preventiva en la Penitenciaría Provincial. El cotejo de ADN arrojó una coincidencia del 99,9%.

Para los peritos forenses, se trata de una prueba irrefutable. El material biológico fue retenido por las víctimas en un intento desesperado por defenderse durante el ataque. Los laboratorios determinaron compatibilidad genética absoluta, lo que ubica de forma directa a Criscito y Peralta en la escena del crimen y desmorona cualquier coartada.

El hallazgo se produjo el 20 de diciembre de 2025 en una vivienda de calle Leonismo Argentino, en el barrio San José de Villa Mercedes.

Las autopsias revelaron la saña del ataque: Vanesa recibió 70 heridas de arma blanca y Tatiana, 66 puñaladas.

La fiscalía les imputa doble homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía.

Con la incorporación de esta pericia genética, la causa penal concluyó su período de instrucción y quedó lista para avanzar a juicio oral. La fiscalía solicitará prisión perpetua para la pareja imputada.