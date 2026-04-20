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El olor a líquidos cloacales persiste en avenida Lafinur y genera malestar

Pese a los avances en la obra de recambio de la red, las emanaciones se intensificaron durante las últimas jornadas de lluvia. 

Por redacción
| Hace 3 horas
La obra ha causado fuertes dolores de cabeza. Foto: El Diario.

El paisaje cotidiano de la avenida Lafinur, en las inmediaciones de Radio Nacional, se ha visto alterado en las últimas semanas no solo por las vallas de obra y las complicaciones en la circulación vehicular, sino también por un aroma nauseabundo que se vuelve insoportable.

 


Vecinos y comerciantes de la zona denuncian que, lejos de mitigarse, el fuerte olor a cloaca ha ganado terreno en los últimos días, coincidiendo con las precipitaciones registradas en la ciudad, lo que ha generado una atmósfera de insalubridad en un sector clave del centro puntano.

 


La intervención municipal, que busca dar una solución definitiva a los problemas de saneamiento en el área, consiste en la segunda etapa del recambio de la red cloacal sobre la avenida. 

 

 

La gente espera que los arreglos den una solución definitiva. Foto: El Diario. 

 


Específicamente, se trabaja en el tramo comprendido entre las calles 9 de Julio y Ayacucho, una sección de aproximadamente 140 metros de extensión. Según los últimos reportes oficiales brindados a mediados de la semana pasada, la obra presentaba un avance del 50 por ciento, aunque para quienes transitan la zona diariamente, los tiempos de ejecución parecen no ser lo suficientemente veloces frente a los trastornos ocasionados.

 


Desde Comuna explicaron que esta obra de emergencia surgió tras reiterados desbordes en las bocas de registro. 

 


El proyecto contempla la instalación de nuevos ductos de PVC de 315 milímetros de diámetro, lo que representa un salto de calidad técnica respecto al sistema anterior. 

 


Además, se busca corregir la pendiente de la red, elevándola del 0,14 por ciento al 0,25 por ciento.

 


Sin embargo, el aspecto técnico no logra calmar la impaciencia de los ciudadanos. Los olores persistentes, que se filtran sin freno, sumados al caos que genera el corte parcial de la calzada en una arteria vital para la conectividad de la ciudad, mantienen el clima de tensión. 

 


Por ahora, las impericias suman dolores de cabeza y el sector aguarda que se complete la obra para verificar si, finalmente, la renovación de la infraestructura pone fin al problema. 
 

 

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