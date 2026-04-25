Derrumbe en Nuñez por el desmoronamiento de una excavación: tres heridos
Los trabajadores quedaron sepultados tras el colapso de un lateral en una excavación sobre la avenida Lugones.
Por redacción
| Hace 1 hora
El hecho se produjo en inmediaciones al estadio de River. Foto: NA.
Un desmoronamiento se produjo este sábado en una obra vial sobre la avenida Leopoldo Lugones, en las inmediaciones del estadio de River Plate, donde una excavación de tres metros de profundidad cedió y atrapó a dos trabajadores.
El siniestro ocurrió mientras los operarios realizaban tareas en una fosa de seis metros de ancho, cuando uno de los laterales colapsó y dejó a dos de ellos sepultados bajo tierra desde los hombros hacia abajo, mientras que el restante pudo salir por sus propios medios.
Agencia Noticias Argentinas.
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