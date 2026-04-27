Agro argentino: la molienda de girasol superó las 500.000 toneladas

El girasol volvió a ser noticia, ya que su molienda fue récord en marzo, algo que no sucedía desde hace 17 años. Uno de los principales motivos por los que se superó la barrera fue la abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26.

En este sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras conocerse los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, marzo fue el tercer mes del año que registró el valor más alto desde 2009, consolidando una destacada performance del complejo aceitero argentino.

En cuanto a números, la molienda de girasol superó ampliamente las 500.000 toneladas.

¿Qué dice el informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca al respecto?

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, durante el mes de marzo de 2026, la molienda de girasol a nivel nacional totalizó 564.630 toneladas, constituyendo el registro más elevado para ese mes desde el año 2009.

El registro también deja en evidencia un crecimiento más marcado en los últimos diez años. En este sentido, se destaca el incremento del 52% de marzo de 2026, respecto al mismo mes de 2025. Este volumen representa un notable incremento respecto del promedio de la última década y refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional.

El resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino.

Desde la Secretaría de Agricultura se destaca que este resultado es indicativo de la solidez del complejo oleaginoso argentino, que posiciona al país como uno de los principales exportadores mundiales de aceite y subproductos de girasol.

En este marco, el Gobierno Nacional continúa trabajando para fortalecer las condiciones productivas y comerciales que permitan al sector mantener y superar estos niveles de actividad.