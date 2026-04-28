La confianza de los ciudadanos en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo

La confianza de los ciudadanos en el Gobierno que encabeza Javier Milei sufrió una brusca caída en abril, con un descenso del 12,1%, lo que representa el quinto mes consecutivo de baja, según la medición que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), con una escala que va de un mínimo de 0 a un máximo de cinco, viene marcando mes a mes una caída desde diciembre 2025, según el informe de esa misma Universidad.

El ICG de abril fue de 2,02 puntos, una marca que muestra una brusca disminución de 12,1% respecto de marzo, y es un 2,1% menor que el de abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 40,9% mayor que el de abril de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

La caída de la confianza en el Gobierno ya se había expresado en marzo cuando bajó -2,30 puntos, un porcentaje que se suma a los retrocesos de febrero -0,6%, enero -2,8%, y diciembre -2,46.

La última vez que creció el ICG fue en noviembre 2025, un mes después del triunfo electoral de La Libertad Avanza, cuando registró 2,47 puntos, con un aumento del 17,5% respecto de octubre, aunque como comparación, el trabajo indica que en ese mes era un 16,8% menor que el de noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El ICG tiene mide la evolución de la opinión pública respecto de la labor que desarrolla el gobierno nacional, y está diseñado para captar lo que los ciudadanos piensan, a partir de la estimación de cinco dimensiones.

Se trata de medir la imagen o evaluación general del gobierno; la percepción sobre si se gobierna pensando en el bien general o en el de sectores particulares; la eficiencia en la administración del gasto público; la honestidad de los miembros del Gobierno; y la capacidad para resolver los problemas del país.