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Tribunales de San Luis

Imputaron a un hombre por abuso sexual agravado

En la audiencia de formulación de cargos se informó que, a la víctima, que en 2018 tenía 11 años, “le causó un grave daño a la salud mental”. Además, que el agresor para cometer los abusos se aprovechó de su condición de guardador.

Por redacción
| Hace 3 horas

Este miércoles, en los tribunales de San Luis se le formularon cargos a un hombre por el delito de abuso sexual agravado, como consecuencia del grave daño a la salud mental que le ocasionó a la víctima (una menor) y por su condición de guardador.

 

El hecho investigado habría ocurrido en 2018, cuando la nena tenía 11 años.

 

La acusación de las fiscales Delia Bringas y Marisol Boschi, sostiene que el episodio derivó en graves consecuencias en la salud mental de la joven, con internaciones y tratamientos posteriores.

 

Durante la audiencia, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó formalizó la investigación penal, rechazó un planteo de la defensa del acusado sobre la legitimación de la querella y dispuso medidas de coerción: firma mensual, prohibición de salir de la provincia y restricción de acercamiento a la víctima.

 

Participaron de la audiencia las abogadas querellantes Fernanda Pereyra Jamenson y Estrella Marín y los tres defensores del investigado.

 

De acuerdo con lo expuesto por Bringas, ese episodio tendría un impacto directo en el estado de salud actual de la víctima que ya es mayor de edad. “A partir de 2023 comenzó a manifestar trastornos alimentarios severos que derivaron en una internación en una institución especializada y posteriormente atravesó al menos un intento de suicidio”.

 

Entre las evidencias mencionadas, la fiscal destacó el informe de Cámara Gesell, que otorga credibilidad al relato, junto con informes médicos y psicológicos que dan cuenta de la evolución del cuadro clínico.

 

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