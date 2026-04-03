Multitaskear: y por qué no delegar te está saliendo carísimo

Hoy quiero tocar este tema, que es el talón de Aquiles de casi cualquier marca que busca crecer. El síndrome del pulpo o multitask y de ese engaño mental de creer que hacer todo nosotros mismos nos ahorra plata.

Cuando un negocio arranca, es lógico ser el que fabrica, el que atiende, el que gestiona los pagos y el que sube la foto a las redes, pero a medida que todo sigue, el entusiasmo inicial choca con la realidad: el día sigue teniendo 24 horas y no podemos clonarnos.

De repente, te encontrás pensando nuevas ideas para tu marca, tratando de cerrar ventas y, a las apuradas mientras esperas en un semáforo, armando un texto para redes porque "hay que publicar algo".

Y cuando intentas abarcar absolutamente todo, tu comunicación se desluce, no es clara porque no hay una estrategia detrás.

Acá está el error más común del emprendedor: creer que contratar a alguien externo para que maneje la estrategia, el diseño o la comunicación es un gasto evitable…”total, hacer un flyer o subir un video lo hago yo, gratis".

Pero te aseguro que no es gratis. El costo altísimo lo paga tu marca cuando comunica a medias ( y vos cuando no tenés tiempo de descanso ni disfrute).

Te dejo una práctica para hoy: Frena la mano y anota de qué te vas a ocupar específicamente a partir de ahora. Estructurá tu rol.

Si surgen propuestas nuevas que están buenísimas, aplaudilas, pero dejalas en una lista de espera hasta que tengas la capacidad (o el presupuesto) para asumirlas correctamente.

Delegar no es perder el control de tu negocio, es potenciarlo.

Elijamos dar pasos más firmes en lugar de intentar correr en diez direcciones distintas. Tu salud mental y tu marca te lo van a agradecer.

Zapatero a su zapato.