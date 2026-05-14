Emprender hoy: menos ideas perfectas y más manos a la obra

Quería hablarles de algo que nos cruza a casi todos los que decidimos tomar un camino independiente: el famoso (y doloroso?) verbo EMPRENDER.

Se habla y se muestra tanto del tema en las redes que a veces parece que emprender es una foto de revista, con una taza de café humeante y una computadora de última generación en un escritorio perfectísimo. Pero los que estamos en este mood hace años, sabemos que la realidad es otra.

Desde mi propia experiencia “haciendo” muchas veces, equivocándome y volviendo a armar, les puedo decir que emprender es, antes que nada, un acto de valentía constante.

Es hacer malabares para equilibrar el trabajo, el tiempo libre, las horas que le robamos al día para seguir estudiando y capacitándonos, y la gestion de nuestras propias emociones.

A veces no avanzamos esperando tener la idea perfecta, el plan de negocios infalible o el momento ideal. Pero la verdad es que el momento ideal no existe.

La magia de emprender no está en la idea, está en la ejecución. Es animarse a dar el primer paso aunque no estemos tan seguros.

Y en todo este tiempo de andar mi propio camino profesional, uno de los aprendizajes más grandes que tuve, fue entender que emprender también se trata de aprender a poner límites. De darnos cuenta de nuestro propio valor, de cuidar nuestra energía y de tener la fortaleza para decir que no a esas situaciones o dinámicas que no respetan nuestros estándares.

Emprender es, en gran medida, elegirnos todos los dias.

Por eso, la columna de hoy es un empujoncito para todos los que están dudando, para los que están cansados y para los que recién arrancan. No importa si no sale perfecto a la primera.

Lo importante es hacer porque en el hacer encontramos nuestro estilo, corregimos el rumbo y, sobre todo, nos demostramos a nosotros mismos de todo lo que somos capaces.

Pilas! Sin bajar los brazos, que el camino es largo y muchas veces caótico, pero la satisfacción de construir lo propio no se compara con nada.