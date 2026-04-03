Irán pide que los países de la región expulsen a Estados Unidos

El Ejército de Irán llamó a los países de Oriente Medio que albergan bases estadounidenses a obligar a Washington a abandonar la región y así evitar sufrir daños de los ataques en sus territorios, según medios internacionales.

El Cuartel General Central Khatam al Anbiya, la entidad central en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que el país persa no dejará sin respuesta “las repetidas amenazas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia su infraestructura energética, centrales eléctricas y puentes.

“Si estas amenazas se llevan a cabo, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, además de atacar todos los activos del régimen sionista y de Estados Unidos en los ámbitos del combustible, la energía, los centros económicos y las centrales eléctricas de la región”, advirtió.

Continuó —según el sitio Actualidad RT— describiendo que serán atacados “con mayor severidad y fuerza sectores aún más importantes y extensos de su capital y de la de los países que acogen y están aliados”.

El portavoz del organismo concluyó: “Los países que albergan bases militares estadounidenses en la región, si desean evitar sufrir daños, deben obligar a los estadounidenses a abandonar su territorio”.

Agencia Noticias Argentinas.