El día del jazz y la previa del día del trabajador se celebran con música

JUEVES

Jazz por uno

Tito Oliva, de San Juan, La banda del Condado, de Mendoza, y una gran cantidad de agrupaciones locales animan la tercera edición del festival por el Día del Jazz que se celebrará a partir de las 20:30 en las dos salas del Centro Cultural Puente Blanco.

Jazz por dos

Villa Mercedes también dice presente en la celebración del Día del jazz. En la casa de las culturas más de 30 músicos de la localidad, todos con mucho recorrido en el ambiente, brindan por la libertad a partir de las 20, con entrada gratuita.

Jazz por tres

Todavía en proceso de recuperación del Festival de jazz Merlín, que se realizó hasta la semana pasada, Merlo también celebra el Día del género con una reunión en la Sala Amigxs de Merlo. John Böck, la Escuela B-arte y Pachi Besada son parte de la grilla.

A bailar, trabajadores

Ale Ceberio, Román El Original y Los Playeros animan la reunión cumbre por el día del trabajador que se realizará en Roma multiespacio. Una noche para celebrar y después descansar.

Sacrificio bien pago

El fiestón de los laburantes que organizó Casa Moll reunió el folclore de La cautana y la cumbia de “Los amantes de la cumbia”. Será a partir de las 22:30 en la casona de la avenida Rivadavia donde los trabajadores también toman su descanso.

Abre sus puertas

Calixto, en Pedernal y Lavalle, es el nuevo nombre del espacio que antes se llamaba La española. Allí cantará por primera vez Enzo “El Hueso” Flores para darle la bendición a un nuevo lugar de esparcimiento en la ciudad. A partir de las 22:30.





Antes del feriado

Después de tocar en la sala Hugo del Carril los mendocinos de La banda del Condado darán un paseo por sus amigos de Pimienta, en calle Estado de Israel. Además de tocar organizarán una jam session previa al feriado.

Sigue el crecimiento

Hay que sumar un nuevo recital en el exitosísimo y amplísimo currículum de La Coro Martín. Tocará en la vinería la ferroviaria, a partir de las 21:30 con entrada gratuita pero necesidad de reserva.

Salir a tocar

Temas de rock nacional e internacional animarán la noche de All con Daniel Llaver y Eric Videla, dos músicos que unen sus fuerzas para salir al ruedo. A partir de las 23 con entrada gratuita.





VIERNES

De locales

Comienza el raid en Villa de la Quebrada donde habrá mucha música y diversión en medio de las fiestas religiosas. Los playeros pican en punta con su tradicional baile a pocos metros de la rotonda de ingreso.

Primeras 24 horas

Siempre dispuestos a buscar algo nuevo Los manyines de Cuyo llevan su peña manyina a Villa de la Quebrada. Tres días de música sin freno con poco tiempo para dormir y mucho para escuchar música.

Sur o no sur

Show de primer nivel, oasis en medio de mucha diversión de fin de semana largo, Kevin Johansen y Liniers presentan su espectáculo en la villa de Merlo. Lo harán en Espacio Vivo a partir de las 22.

La banda está en la fiesta

La fiesta central en la Villa de la Quebrada será en el Club sportivo con el cierre de la Banda XXI, pero la previa de Alcides, Pepe Cacace, Ale Ortiz y la farra y La Fabulosa promete calentar la pista y subir la temperatura.

Derechos cantados

Una variada grilla de artistas comprometidos con lo social forman parte del festival “Por los derechos de los artistas”, que se desarrollará en la Sala Amigxs de Merlo. Séquito de delirantes, Cripta, Chingones, Catarsis y otras bandas del valle reclaman y cantan ante el público trabajador.

No hay tres sin dos

La reunión de Vicky Lo Giúdice y Federico Olguín, dos reconocidos y jóvenes compositores de la provincia, será en Villa Mercedes a partir de las 22. El bar La proa, de General Paz 821, será el escenario con la invitación Silver Cardona.

Folclore trabajador

Mario Loyola y Los alma le pondrán folclore a un lugar que tiene todo tipo de música. Las dos propuestas se encontrarán en Pimienta, el bar frente al rector de la universidad que busca más público.



Gil trabajador

Rock, energía y música son elementos de El regreso de Taquiot, la banda de heavy metal que tocará a partir de las 22:30 en All right. Una buena opción para celebrar el día del trabajador.

Laburan los monos

Si hay un grupo trabajador en la escena musical de la provincia, esos son “Cuatro monos”, la banda de covers del viejo y querido rock nacional que tendrá una función celebratoria en Casa Mollo a partir de las 22:30.

Buen trabajo

Los clásicos del rock internacional que cantará en All right Ema Gómez Estrada sumarán a una noche que tendrá amor, calor y reconocimientos. Empieza a las 22 en el bar de la avenida Illía.

SÁBADO

Conexión piedra y oro

Agustina Cavia, la cantante de San Francisco del Monte de Oro, llega a la peña de la “Negra” Redona en Cruz de Piedra. No lo hace sola, ya que estará con ella Groune y Valen Cabrera, dos músicos con los que comparte cuestiones estilísticas. A partir de las 22 para cortar el fin de semana largo.

Primeras 48 horas

La peña manyina en la Villa de la Quebrada cumple las 48 horas de música ininterrumpida en un espacio acondicionado para la música en vivo y la celebración durante todo el día en la peatonal. Los mayines de Cuyo invitan.

Un salón a la villa

La versión del Salón vial en Villa de la Quebrada rompió este año el molde con la Banda XXI. En el segundo día de show también estarán Los pasioneros, La banda de fiesta, Los hermanitos Albelo y otras bandas locales. A partir de las 22 en el predio del club sportivo Villa de la Quebrada.

Somos locales otra vez

La despedida de Los Playeros de su localidad preferida será con un show a toda luz y a toda música que se realizará en el tradicional tinglado que la banda tiene en una de las peatonales de la localidad.

Nada principiante

“Cuestión de principio” sigue con su gira provincial y llega a “Al pan pan”, el teatro El Trapiche que recibirá la obra protagonizada por Raúl Martínez y, Romina Reta. A partir de las 21 con entradas anticipadas a 8 mil pesos y promoción de 3x 2.

La regla y la excepción

Más teatro provincial se verá en Escenativa, la sala de las afueras de Merlo que presenta “Norma”, una tragicomedia teatral, un monólogo femenino, que se realizará a partir de las 22.

El título y el teatro

“Secuencias de pasos infinitos bien definidos que resuelven un problema” es uno de los estrenos teatrales del año en la provincia. Los curiosos tendrán la oportunidad de verla en “La papelería” de calle Pedernera a partir de las 21.

La banda de los boleros

Los boleros de Alto fulgor, una banda exquisita que no para de crecer, se presentarán y se escucharán en la sala de estar Berta Vidal de Battini a partir de las 22. Las entradas cuestan 10 mil pesos.

Enredados para arriba

Buenas noticias para los amantes de la música del estilo creada en la provincia. “La enredadera groove”, una de las buenas noticias del año en materia musical, se presentará en Casa Mollo a partir de las 22. Una gran oportunidad para pasar un gran momento.

Viene el tren

Margarita Dávila suma su voz al circuito de “La ferroviaria”, el espacio del Puente Blanco que entre botellas y buenos momentos construye su propia identidad.





DOMINGO

Primeras 72 horas

Extenuados, con pocas horas de sueño, pero contentos por todo lo que dieron Los manyines de Cuyo se despiden de Villa de la Quebrada y de 72 horas a pura música en vivo. Quienes anden por la localidad y quieran ver de qué se tratan no deben perderse la experiencia.



Risas para los más chicos

“Ikigai”, del grupo Traslarisa, será una opción dominguera para los más chicos en la Sala Amigxs de Merlo. Las función será a las 17:30 y las entradas van de los 5 mil a los 15 mil pesos.

El almuerzo del domingo

El primer domingo de mayo puede empezar de una manera particular, con las canciones de Marysol Mediavilla, quien se presentará en la casa biocultural Guadalupe de Potrero de los Funes. Con almuerzo de empanada, guiso de lentejas y copa de vino por 17 mil pesos, la mesa está servida.

Murguita del norte

Con la invitación a grandes músicos del valle como Antu Bratosevich, Charcao Dúo, Naty Genga, Gregorio Rodríguez; la murga estilo uruguayo La rezongona arma su peña con el objetivo de juntar dinero para los trajes del carnaval. Locro y empanadas a partir de las 12 del mediodía

Despedida con baile

Considerado un clásico del domingo de la música bailable de la provincia, Kabala le pone picante al último día del fin de semana largo y hace bailar a todo el mundo en el Salón Vial.