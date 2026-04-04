EE.UU e Israel bombardearon centros petroquímicos de Irán

Varias empresas petroquímicas de la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, sufrieron daños en sus instalaciones a causa de ataques aéreos este sábado, según informaron los medios estatales iraníes.

Aviones de combate bombardearon el complejo petroquímico de Bu Ali y el de Bandar Imam, donde algunas partes de las instalaciones resultaron dañadas, de acuerdo con lo reportado por la agencia estatal iraní Tasnim. Asimismo, la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr también fue alcanzada en una serie de ataques que golpearon directamente al corazón productivo de la región.

Estas empresas son consideradas filiales del gran grupo petroquímico iraní Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), conglomerado que, según sostiene Estados Unidos, funciona como el brazo de ingeniería del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Debido a este vínculo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a estas filiales en 2019.

Respecto a las consecuencias humanas de la ofensiva, la agencia Tasnim citó a Valiollah Hayati, funcionario encargado de hacer cumplir la ley en la provincia de Juzestán, quien afirmó que existe un “alto potencial de víctimas” tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Los bombardeos reportados se producen después de que una de las mayores plantas siderúrgicas de Irán fuera atacada en la ciudad de Isfahán a última hora del miércoles, lo que, según los medios estatales, mermó aún más la infraestructura clave del país.

Cabe destacar que la industria petroquímica representa un sector vital para Irán, ya que sustenta gran parte de la economía manufacturera, incluyendo la producción de plásticos, fertilizantes y diversos productos de uso diario para la población.

Golpe a la aviación yanqui

Dos aviones de combate de Estados Unidos, un moderno F-15E y un A-10 fueron derribados este viernes por fuego iraní. Del primero, un piloto logró ser rescatado con vida, mientras que otro es intensamente buscado en un operativo; en tanto que del segundo, el piloto pudo eyectarse.

Dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate de la tripulación del F-15E fueron atacados por Irán. Un funcionario consultado por la cadena NBC News declaró que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Un miembro de la tripulación del avión de combate F-15E estadounidense derribado sobre Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News el viernes.

El F-15E es un avión que puede llevar a cabo misiones aire-aire y aire-tierra y normalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

El avión de guerra “tiene la capacidad de abrirse paso combatiendo hasta un objetivo a largas distancias, destruir posiciones terrestres enemigas y abrirse paso combatiendo para salir”, según la Fuerza Aérea.

Sobre el tema, dos fuentes consultadas por la cadena CNN indicaron que el piloto rescatado se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

No estaba claro cuál era la situación del segundo tripulante. Las fuentes señalaron que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban tras el derribo del caza F-15E sobre Irán, señaló el mismo medio estadounidense y supo la Agencia Noticias Argentinas.