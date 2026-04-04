En una dura batalla, Independiente festejó en el clásico

Independiente le ganó 1-0 como local a Racing, en un durísimo encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que fue una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”.

El único gol del encuentro lo hizo el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

De todas maneras, Racing se las ingenió para tener la más clara, cuando a los 38 minutos cobraron penal del defensor paraguayo de Independiente, Sebastián Valdéz. Allí fue cuando, increíblemente el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, que era garantía para Racing desde los 12 pasos, quiso “cancherearla” al picar la pelota que se fue por arriba del travesaño, lo que derivó en que todos sus rivales se le rieran en la cara.

En el segundo tiempo Racing comenzó mucho mejor y tuvo varias situaciones muy claras, aunque todas terminaban en oportunidades desaprovechadas por “Maravilla” Martínez, que vivió una de las peores tardes/noches de su carrera.

Independiente, por su parte, levantó el nivel poco a poco luego de que su director técnico Gustavo Quinteros moviera el banco de suplentes y se fue acercando cada vez más al arco defendido por Facundo Cambeses.

Así fue como llegó el único gol del encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Ávalos solo tuvo que empujarla en el área chica tras un gran desborde de Santiago Montiel.

Con este triunfo, Independiente llegó a los 17 puntos y volvió a meterse en puestos de playoffs, mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en la Zona B.

En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en “La Bombonera” ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.

Aburrido empate en Mardel

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto protagonizaron un aburrido empate sin goles en Mar del Plata y se complican cada vez más con la zona de descenso.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se llevó a cabo en el Estadio José María Minella y contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Con este resultado, tanto el “Tiburón” como el “Celeste” se mantienen en las últimas posiciones de la Zona B, ya que el equipo marplatense tiene seis puntos y el de Córdoba, solo cinco.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará el viernes a Belgrano de Córdoba, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá un día después a Barracas Central.

Rosario Central no afloja

Rosario Central venció este sábado por 2 a 1 a Atlético Tucumán en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, con dos goles de Alejo Véliz, y se quedó con un triunfo importante para afirmarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Ariel Holan golpeó primero a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Véliz -que había errado un penal instantes antes- abrió el marcador de cabeza tras un centro de Jaminton Campaz, aunque la visita llegó al empate a los 37 por intermedio de Leandro Díaz, que aprovechó un error en la salida de Juan Cruz Raffin para definir ante Jorge Broun.

Ya en el complemento, Central encontró la diferencia definitiva a los 29 minutos, otra vez con Véliz, que empujó a la red una nueva asistencia de Campaz para sellar el 2-1 en Arroyito. El delantero, además, tuvo su revancha luego de haber fallado un penal en el arranque del encuentro.

Con esta victoria, Rosario Central llegó a 21 puntos y se acomodó en la pelea por la clasificación dentro de la Zona B, mientras que Atlético Tucumán quedó relegado en la parte baja de la tabla. El triunfo, además, le da envión al conjunto rosarino en la antesala de su debut por la Copa Libertadores.