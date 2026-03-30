San Luis FC perdió el invicto y sigue sin ganar

San Luis Fútbol Club tuvo un mal inicio de semana. Por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de primera división de AFA visitó a Banfield y tras acciones muy reñidas y entretenidas, cayó 2 a 0. De esta forma se quedó sin invicto luego de dos empates consecutivos.

El elenco de San Luis, pese a la derrota, dejó una buena imagen ante un rival que, con este cotejo ganó todas sus presentaciones y que lidera las posiciones junto a Racing y River Plate.

En algunos pasajes, las dirigidas por Leandro Páramo le jugaron de igual a las bonaerenses con buenas salidas, cuidando los espacios, combinaciones y peligrosos centros. Sin embargo, tuvo una anemia ofensiva porque le faltó eficacia en los metros finales como un remate de Vásquez que se estrelló en un poste y que podría haber cambiado la historia.

Sin embargo, Banfield con una actuación muy pareja, tanto en lo individual como colectivo, edificó un triunfo que en el balance final es merecido mediante los goles de Macarena Ávila y Tatiana Sarmiento.

El primer tiempo fue muy parejo, pero en la segunda parte el “Taladro” le sacó provecho a las oportunidades que tuvo y pudo haber aumentado, pero la arquera Micheel Rencifo, con buenas intervenciones, dijo que no.

En la próxima fecha, San Luis FC recibirá al siempre peligroso conjunto de River Plate.