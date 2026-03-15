San Luis FC y Newell’s no se sacaron ventajas: igualaron 0-0

El inicio de una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol femenino de AFA tuvo a San Luis FC como protagonista de un duelo cerrado en Rosario. Este domingo, el conjunto puntano empató 0-0 ante Newell’s Old Boys, en un partido donde la entrega y el orden táctico fueron las notas salientes del equipo visitante.



Tras una pretemporada de nueve semanas que incluyó una fuerte puesta a punto en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Punta, el plantel de Leandro Páramo saltó al campo con el objetivo de plasmar su identidad de juego.



A pesar de las siete incorporaciones y las bajas sufridas en el último mercado de pases, el equipo mostró un ensamble sólido, especialmente en la última línea, para neutralizar a un rival que venía de ser protagonista en el torneo anterior.



Durante los 90 minutos, las jugadoras de San Luis "dejaron todo", demostrando que la exigencia de la preparación previa dio sus frutos en el aspecto físico.



Este empate sin goles marca el punto de partida para las aspiraciones de la institución en el certamen nacional. Con el arco propio invicto y una imagen de equipo compacto, San Luis FC cierra su presentación en Rosario con la tranquilidad de haber rendido al máximo en un compromiso que, en la previa, asomaba como uno de los más complejos del calendario.