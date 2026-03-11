San Luis FC inicia un nuevo sueño la máxima categoría del fútbol femenino

Todavía en algunas jugadoras y en el Cuerpo Técnico de San Luis Fútbol Club resuena el último partido de la temporada pasada, la injusta derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la primera rueda de los Playoffs en la que el equipo puntano, de local, creó varias situaciones de gol pero perdió 1 a 0 y quedó eliminado. Aquel encuentro marcó el final de un torneo que dejó buenas sensaciones para el conjunto.

Con el objetivo de repetir la campaña del 2025, el plantel comenzó hace nueve semanas una pretemporada que incluyó algunos partidos amistosos, puesta a punto en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Punta y la conformación del plantel, que sumó siete refuerzos y tuvo siete bajas.

Al comando del conjunto está nuevamente Leandro Páramo, un DT que ya lleva más de un año en San Luis y afronta su tercer torneo con el equipo. Más allá de los buenos resultados conseguidos bajo su dirección, el entrenador explica su continuidad en que “los procesos en el fútbol femenino son un poco más largos que en la primera división del masculino”.

El debut de San Luis FC en la categoría máxima de los torneos femeninos de AFA será el domingo 15 de marzo a las 15:30 ante Newell´s en Rosario. No es un rival accesible ya que las rojinegras fueron campeonas de un torneo del año pasado y estuvieron cerca de clasificarse a la Copa Libertadores. Páramo le sacó peso al complejo primer partido y dijo que, tarde o temprano, hay que enfrentar a todos los equipos.

“Nos estamos construyendo semana a semana como equipo. Los amistosos nos permitieron ajustar donde vimos errores y tratar de potenciar donde tenemos fortalezas. Las sensaciones que tenemos son muy buenas”, sostuvo Leandro en una charla con El Diario de la República.

Muchas de las jugadoras que abandonaron la institución sumaron varios minutos el año pasado, por lo que el club se movió en un mercado de pases destinado a cubrir los puestos de las jugadoras que se fueron, algunas por decisión del cuerpo técnico, otras en busca de nuevos horizontes deportivos.

Entre las bajas se cuenta la de Fabiana Vallejo, una volante que jerarquizó el plantel en el 2025 y que este año jugará en el exterior; más la de las arqueras Lucila Rivarola y Alejandra Cabrera; las defensoras Macarena Latorre y Tiziana Hartivig, quienes pasaron a Huracán; Camila Casarino, quien regresó a Belgrano de Córdoba, y Florencia Ceballos.

Para reemplazar a las porteras llegaron la experimentada Micheel Rengifo, arquera del Newell´s campeón, y Guadalupe Lucero, quien supo aportar sus atajadas en River. Además arribaron Milagros Rivas, también desde el club rosarino; Milena Martínez, desde Platense; y Lucrecia Delera y Flor Cordes, quienes viene de salir campeonas con Belgrano de Córdoba.

A ellas se sumó recientemente Juanita Díaz, una jugadora estadounidense de padres argentinos que jugó en universidades de su país y tuvo un paso por el Club Atlético Internacional.

En el Torneo de Primera División Femenino de AFA participan 16 equipos, que tendrán durante el año la disputa del Torneo Apertura y Clausura. El campeonato que comienza el fin de semana contará de una sola rueda todos contra todos y será complementado con el de la segunda mitad del año, que tendrá las localías invertidas.

Los equipos ganadores de ambos torneos se enfrentarán en una final que determinará al representante nacional para la Copa Libertadores.