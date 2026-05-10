San Luis FC y Huracán empataron en un vibrante duelo en la Villa Deportiva

El 1-1 dejó un sabor agridulce. Hubo méritos para quedarse con el partido, pero no fue suficiente. Foto: captura de video.

En un encuentro marcado por la intensidad y la paridad, San Luis FC recibió a Huracán en la Villa Deportiva por la sexta jornada del campeonato de Primera División. Desde el inicio, las locales impusieron condiciones y mostraron una firme determinación para romper el marcador, asfixiando al conjunto visitante con una presión alta que incomodó permanentemente la salida del rival.



Pese al dominio territorial y los movimientos interesantes generados por el equipo puntano, el gol se hizo esperar hasta el cierre de la primera etapa. A los 45 minutos, en la última acción del primer tiempo, Victoria Vázquez sorprendió a la defensa visitante con una jugada larga y definió con un "golazo" que desató el festejo en las tribunas. Con la ventaja mínima, San Luis FC se fue al descanso habiendo logrado capitalizar su superioridad en el juego.



Sin embargo, el complemento inició con un balde de agua fría para las locales. Apenas transcurridos los primeros segundos del segundo tiempo, Ludmila Díaz encontró una pelota en el área y, con un remate a quemarropa, anotó el empate para Huracán. El tanto tempranero cambió el clima del partido, volviéndolo más disputado en la mitad de cancha.



En el tramo final, aunque San Luis FC continuó buscando el arco contrario y mantuvo al visitante en una posición defensiva incómoda, no logró quebrar la resistencia de la visita. El pitazo final sentenció un 1-1 que deja un sabor agridulce para las locales, que hicieron méritos para quedarse con algo más, pero terminaron igualando ante un Huracán que supo aprovechar su oportunidad.