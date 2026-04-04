Juventud cosechó un valioso empate en La Pampa

El gol que a los 5 minutos del primer tiempo convirtió Lautaro Lucero (desde el vestuario como se dice la ‘popu’) ilusionó mucho con una actuación arrolladora de Juventud. Pero, lamentablemente fue solo eso, porque después su juego se diluyó y le permitió a Costa Brava de La Pampa equilibrar el marcador a través de Tomás Garro.

No obstante, el punto que cosechó de visitante en el estadio “Nuevo Pacaembú” de General Pico resultó ser muy valioso, porque mantuvo el invicto y se mantiene al tope de las posiciones.

En Pico se aguardó con mucha expectativa este choque de líderes, que fue entretenido y que, en el balance final, el 1 a 1 resultó ser algo mezquino para la superioridad de los piquenses.

Lautaro Lucero madrugó con una estupenda definición y alimentó las esperanzas de un triunfo en ese difícil escenario. Sin embargo, el “Costero” se repuso, ajustó las líneas y a los 24 minutos, se cumplió la ley del ex: Tomás Garro convirtió y tuvo un festejo medido, por respeto a su ex club.

Después fue todo para el elenco pampeano que estuvo cerca de aumentar, tanto en el resto del tiempo inicial como en el complemento.

En líneas generales, tal como lo definió el portal Infopico, “fue el típico duelo de punteros. Se disputó con los dientes apretados, pierna fuerte y mucha fricción en la mitad de la cancha, priorizando no ceder ventajas al rival. Prueba de esta intensidad fue la labor del árbitro principal del encuentro, Diego Novelli, quien tuvo bastante trabajo y debió mostrar la tarjeta amarilla en siete oportunidades para mantener el trámite bajo control.

Puntualmente por el lado del “Juve” no hubo dudas que el punto que se trajo de La Pampa “vale oro”. Lo mantiene en lo alto de las posiciones (5 puntos) junto al equipo pampeano. De igual modo, está bien claro que su entrenador deberá trabajar bastante para lograr el equilibrio entre todas las líneas, al fin de evitar el pronunciado bajón en el que incurrió este sábado.