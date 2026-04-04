  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Domingo 05 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Domingo 05 de Abril de 2026

EN VIVO

Federal “A”

Juventud cosechó un valioso empate en La Pampa

Igualó 1 a 1 ante Atlética Costa Brava. A los 5 minutos madrugó  Lautaro Lucero para el "Juve" y a los 24' equiparó Tomás Garro para los pampeanos. Con este resultado ambos quedaron con 5 puntos al tope de las posiciones y mantienen el invicto.

Por redacción
| 04 de abril de 2026

El gol que a los 5 minutos del primer tiempo convirtió Lautaro Lucero (desde el vestuario como se dice la ‘popu’) ilusionó mucho con una actuación arrolladora de Juventud. Pero, lamentablemente fue solo eso, porque después su juego se diluyó y le permitió a Costa Brava de La Pampa equilibrar el marcador a través de Tomás Garro.

 

No obstante, el punto que cosechó de visitante en el estadio “Nuevo Pacaembú” de General Pico resultó ser muy valioso, porque mantuvo el invicto y se mantiene al tope de las posiciones.

 

En Pico se aguardó con mucha expectativa este choque de líderes, que fue entretenido y que, en el balance final, el 1 a 1 resultó ser algo mezquino para la superioridad de los piquenses.

 

Lautaro Lucero madrugó con una estupenda definición y alimentó las esperanzas de un triunfo en ese difícil escenario. Sin embargo, el “Costero” se repuso, ajustó las líneas y a los 24 minutos, se cumplió la ley del ex: Tomás Garro convirtió y tuvo un festejo medido, por respeto a su ex club.

 

Después fue todo para el elenco pampeano que estuvo cerca de aumentar, tanto en el resto del tiempo inicial como en el complemento.

 

En líneas generales, tal como lo definió el portal Infopico, “fue el típico duelo de punteros. Se disputó con los dientes apretados, pierna fuerte y mucha fricción en la mitad de la cancha, priorizando no ceder ventajas al rival. Prueba de esta intensidad fue la labor del árbitro principal del encuentro, Diego Novelli, quien tuvo bastante trabajo y debió mostrar la tarjeta amarilla en siete oportunidades para mantener el trámite bajo control.

 

Puntualmente por el lado del “Juve” no hubo dudas que el punto que se trajo de La Pampa “vale oro”. Lo mantiene en lo alto de las posiciones (5 puntos) junto al equipo pampeano. De igual modo, está bien claro que su entrenador deberá trabajar bastante para lograr el equilibrio entre todas las líneas, al fin de evitar el pronunciado bajón en el que incurrió este sábado.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo