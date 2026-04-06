Las "manos sucias" de Trombotto en el polémico caso "El Caburé"

Federico Trombotto, ministro de Desarrollo Productivo, suele presentarse como un hombre de gestión, un ejecutor de políticas productivas en la provincia, una persona correcta, un "superado" en términos intelectuales y políticos, un distinto, un "mesiánico". De hecho, es referente de extrema confianza de Claudio Poggi, aún pese a los polémicos señalamientos que pesan sobre él. Pareciera tener un "peso" indiscutible puertas adentro de Avanzar.



Con una preferencia por las camisas celestes, los atuendos tradicionales que hacen "juego" con su barba un tanto desprolija, teñida por canas que trazan "experiencia", su imagen pública actualmente dista mucho de la eficiencia administrativa y sus destrezas como fomentador del progreso industrial y productivo que pregona. Su impronta se funde con la de un funcionario con las "manos sucias" en una de las causas más escabrosas de la gestión pública actual: el caso "El Caburé".



No se trata de una mención tangencial; Trombotto aparece en el centro de un entramado que la Justicia investiga por la desaparición de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares, comercializada de forma irregular tras una intervención estatal.



Quienes analizan su perfil en este caso describen a un ministro que, lejos de la omisión involuntaria, habría operado con pleno conocimiento de causa. La querella sostiene que Trombotto fue el artífice de un convenio de colaboración cuyo objetivo real era sustraer el cereal de sus dueños originales.



Las pruebas que complican su situación procesal incluyen registros donde el propio ministro admite la existencia del grano y empuja la voluntad oficial de avanzar con la cosecha. Esas "manos sucias" de las que se habla en los tribunales apuntan a una supuesta ingeniería diseñada para facilitar la venta del cereal luego de que el Gobierno expropiara el predio, convirtiendo un acto administrativo en un presunto beneficio económico con directrices sucias y corruptas.



Hoy, la figura de Trombotto no se entiende sin su red de influencias. Su nombre surge en los expedientes junto a "pesos pesados" como el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y el asesor Gonzalo Amondaraín, hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín..



Con la reciente caída y renuncia del secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, el cerco sobre el perfil del ministro se estrecha. El juez Alfredo Cuello tiene en sus manos la decisión de transformar estos señalamientos en una imputación formal que podría marcar el fin de su ciclo político. O al menos, dejar expuestos los entramados de poder que se silenciarían con abultadas contribuciones mediáticas.



"Costumbres" bajo sospecha: del PANE a los beneficios para allegados



Más allá de lo sucedido en "El Caburé", el perfil de Trombotto está marcado por antecedentes que señalan costumbres ligadas a presuntos hechos de corrupción. El año pasado, el ministro fue denunciado por "asociación ilícita" en el manejo del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE).



La acusación sostuvo que Trombotto estaría vinculado a locales gastronómicos que preparan las viandas, posicionándose de "ambos lados del mostrador" al ser su propia cartera la que gestiona los contratos. Este esquema se vio agravado por denuncias de comida en mal estado y casos de intoxicación masiva en escuelas.



Asimismo, se le atribuyeron maniobras para beneficiar a amigos en eventos masivos. Durante la última fiesta del empleado público, por ejemplo, se implementó un sistema de vouchers para foodtrucks que, en su mayoría, pertenecían a allegados al funcionario.



Estas prácticas de favoritismo, aplicadas también en eventos turísticos, completan el mapa de señalamientos sobre un ministro cuya gestión se encuentra hoy bajo una etapa de evaluación crítica por parte de la justicia puntana.



