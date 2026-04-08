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Copa Sudamericana

Empates de San Lorenzo en Paraguay y de Riestra en su casa

En el estadio Defensores del Chaco, el ´Ciclón´ igualó con Recoleta por los goles de Auzmendi y Wlk. "El Malevo" empató en 0 con Palestino de Chile. 

Por redacción
| Hace 1 hora

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Por su parte, Riestra debutó en el certamen igualando en 0 con Palestino.

 

 

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción, el ´Canario´ abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el ´Ciclón´.

 

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

 

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

 

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la embargadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira.

 

En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.

 

 

Un 0 a 0 con un valor histórico 

 

Deportivo Riestra se quedó con un histórico y positivo empate en su debut en copas internacionales, al igualar 0-0 con Palestino de Chile en el partido que disputaron  en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, por la primera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

 

En un partido que no tuvo goles, la llegada más peligrosa del local se dio a los 17 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del volante Antony Alonso que pasó a centímetros del segundo poste.

 

La igualdad deja a ambos equipos en los primeros puestos de la zona con un punto, con el argentino en segundo lugar y el chileno en el primero, debido a que Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay aún no se enfrentaron.

 

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a Gremio de Porto Alegre el martes 14 de abril a las 19:00, mientras que Palestino será local del mencionado conjunto montevideano, el mismo día pero a las 21:30.

 

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