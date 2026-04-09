El peso de la camiseta: ¿Quién lleva puesta "la 10", el niño o el padre?

En el ecosistema del fútbol infantil, pocos símbolos cargan con tanto peso emocional como la camiseta número 10. Lo que debería ser un simple pedazo de tela para identificar a un jugador en la cancha, se ha transformado en un "título de nobleza" que despierta pasiones, frustraciones y, en los casos más extremos, rupturas institucionales. Pero, ante la crisis que genera el cambio de un dorsal, debemos hacernos esta pregunta incómoda: ¿A quién le duele más que el niño no use la 10?

La construcción del "10" como el jugador más importante es un relato cultural heredado de la era de los grandes ídolos. Para el adulto, ese número representa el talento extraordinario, el liderazgo y el éxito. Sin embargo, para un niño de categorías infantiles, esa importancia es aprendida. Los niños no nacen creyendo que el 10 vale más que el 2 o el 5; lo asimilan al observar las reacciones de su entorno.

Cuando un padre o madre reacciona con indignación porque a su hijo "le sacaron la 10", le está transmitiendo un mensaje peligroso: tu valor como deportista depende de un reconocimiento externo y no de tu esfuerzo o aprendizaje.

Es natural que un niño se sienta mal si pierde lo que percibe como un privilegio. Su madurez emocional está en pleno desarrollo y es allí donde el rol del adulto es vital. El problema se inicia cuando, ante esa tristeza, el padre valida la frustración de forma negativa, calificándola como una "falta de respeto" por parte del entrenador o una no valoración a su ser deportista.

Este es el punto de quiebre donde muchos padres deciden cambiar al niño de club. Buscan un lugar donde su hijo "sea el 10", sin darse cuenta de que están privando al pequeño de la lección más importante del deporte: la resiliencia. Cambiar de club porque no te dieron el número deseado le enseña al niño que, ante la adversidad o el cambio de planes, la solución es abandonar, no esforzarse ni adaptarse.

Desde el entrenamiento mental, promovemos que el éxito se construye con valores como la disciplina y la constancia. Hoy, el fútbol de alto rendimiento busca jugadores versátiles. Un niño que pasa de ser "el 10" a jugar en otra posición está ganando inteligencia táctica, visión periférica y adaptabilidad.

Probar diferentes roles le permite al deportista descubrir talentos que quizás no sabía que tenía. El número de camiseta es solo una identificación; la verdadera identidad del deportista se forma en su capacidad de dominar sus emociones, y entregarse al equipo desde cualquier lugar del campo.

Te invito a crear tu espacio de reflexión y preguntarle: ¿Qué aprendiste hoy en esa nueva posición? ¿Cómo pudiste ayudar a tus compañeros? El futuro del deportista se está formando ahora. No le pongamos una mochila de piedras cargada de mitos adultos. Dejemos que jueguen, que roten, que se equivoquen y que descubran que su potencial no vive en una camiseta, sino en su mente y en su corazón.