Concentración: ¿Dónde está tu mente cuando jugás?

Seguramente escuchaste alguna vez que estás "metido" en el partido o, por el contrario, que estás "ido". Pero, ¿qué significa esto realmente? La concentración es tu capacidad de dirigir toda tu energía mental hacia lo que es importante en ese momento, manteniéndola ahí de forma sostenida. No es solo "mirar la pelota"; es aprender a silenciar el ruido, tanto los gritos de afuera como tus propios pensamientos de duda, para que tu cuerpo haga lo que ya sabe hacer.

¿Por qué perdés el foco? Tu concentración no es algo estático, es un proceso que se rompe cuando aparecen las interferencias mentales. El rendimiento óptimo llega cuando estás relajado y enfocado. Sin embargo, la presión externa, como los gritos desde la tribuna o el miedo a equivocarte, genera estrés y bloqueos. Cuando te sentís observado o temés el error, tu mente abandona el "Aquí y ahora". Si no lográs minimizar esas distracciones, aparecen los errores innecesarios y sentís que perdés la coordinación.

En el deporte, estar concentrado es la diferencia entre reaccionar a tiempo o llegar tarde. Es una herramienta que te da flexibilidad para encontrar soluciones creativas ante situaciones nuevas. Cuando sos autónomo en tus decisiones, tu confianza crece y tu enfoque se vuelve mucho más sólido. Recordá siempre: la mente se entrena igual que el cuerpo.

Tips para tu próximo partido:

Practicá reconocer cuándo tu mente se escapa y traela de vuelta al presente voluntariamente.

Usá un gesto físico (como acomodarte los guantes o las medias) o una palabra clave ("Reset", "Acá") para volver al juego después de un error.

Adueñate de tu proceso: Aprendé a leer el juego por vos mismo y confiá en tu instinto más allá de las instrucciones externas.

Acá te comparto tres preguntas poderosas para evaluar tu concentración:

¿Dónde estaba mi mente en los momentos más difíciles del partido? (¿En el error que ya pasó, en el resultado final, o en la jugada que estaba ocurriendo?)

¿Cuánto tiempo tardo en “volver” al partido después de un error o una distracción externa?

¿Soy capaz de mantener mi atención en lo que yo decido (la pelota, mi marca, mi respiración), o mi mente salta automáticamente hacia lo que gritan desde afuera?

“Elegí concentrarte para jugar con libertad. Solo cuando sos dueño de tu presente, recuperás el disfrute y el motor que te impulsa a mejorar."