Un influencer consiguió que reabriera un merendero comunitario

Nahu Senger es un influencer que surgió del barrio El Prado en Benavídez, en el partido de Tigre. En su recorrida por el país, llegó a San Luis para organizar una olla popular en un comedor de la ciudad.

El espacio solidario elegido por el joven de 23 años fue el comedor “Estrellita de Belén”, en la capital puntana. Hasta allí llegó el streamer para cocinar para los chicos del barrio.

En un video que subió a su perfil de Instagram y que reunió más de 10 mil Me Gusta, Nahu destacó que el comedor llevaba un mes sin abrir porque no tenía recursos para prepara la comida.

El influencer, que dejó su trabajo en una fábrica para dedicarse a crear contenido, ya tiene más de 445 mil seguidores en Instagram y 400 mil en TikTok. Con su comunidad mezcla fútbol de potrero, nostalgia y acciones solidarias.

Antes de llegar a San Luis, Nahu organizó desafíos donde juntaban alimentos no perecederos para el programa Escobar Hambre Cero. También participó en torneos de fútbol entre streamers y peleó en una velada de boxeo en el Gran Rex.

La responsable del comedor, Natalia, había reclamado días atrás al Ministerio de Desarrollo Social por el estado del techo: “Se nos llueve todo. Hace años tenemos este problema”, contó. La mujer dijo además que presentó notas al Gobierno y que un arquitecto sugirió cambiarlo, pero nunca hubo respuesta.

“Mi comedor funciona con la ayuda de la gente hace 17 años. Yo no hago política con el hambre”, expresó.

La olla popular de Nahu permitió que los chicos volvieran a tener un plato de comida caliente y visibilizó la situación del comedor ante miles de seguidores.