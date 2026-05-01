Miles de fieles se acercan al Divino Señor de Renca en busca de esperanza

En la foto, instantes que dejó la caminata de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora Inmaculada de Tilisarao. Foto: redes sociales Colegio Nuestra Señora Inmaculada de Tilisarao.

El pueblo histórico de Renca vuelve a convertirse en el corazón espiritual del Valle del Conlara. Bajo un sol que acompaña el caminar de los peregrinos, la devoción al Divino Señor de Renca moviliza a multitudes que llegan impulsadas por una necesidad que trasciende lo material: la búsqueda de un futuro mejor en medio de la incertidumbre.



Las calles de la localidad se llenan de historias de vida que convergen en el Santuario. Allí, el silencio de la oración solo se interrumpe por el murmullo de quienes agradecen favores recibidos o depositan a los pies del Cristo sus penas más profundas.

Durante el transcurso de la novena, los fieles participan de la misa. Foto: Municipalidad de Renca.



En este mayo, el pedido de "paz, pan y trabajo" resuena con una fuerza particular, reflejando el sentir de las familias de San Luis y de provincias vecinas que ven en la fe su principal sostén.



Un componente esencial de esta celebración es el vínculo que la comunidad mantiene con su párroco. El sacerdote Tomás Barón se ha transformado en una figura de referencia y consuelo para los fieles.

Imagen de una misa que se desarrolló en las últimas jornadas, en vísperas de la fecha central. Foto: Municipalidad de Renca.



Con su característica boina y su tradicional sotana, se lo ve recorriendo el predio, escuchando a los peregrinos y brindando esa palabra de aliento que muchos vienen a buscar. Su vocación y calidez humana permiten entrever un fervor espiritual que parece renovarse en cada encuentro, sosteniendo a la feligresía en estos tiempos turbulentos.



Renca no es solo un destino de fe; es un momento de intimidad con Dios donde la esperanza se renueva. Entre el aroma a productos regionales y el paso lento de los promesantes, el Divino Señor de Renca sigue siendo el faro al que todos miran cuando el camino se hace cuesta arriba, confirmando que, más allá de cualquier crisis, la espiritualidad del pueblo puntano permanece intacta.