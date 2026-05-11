Entregaron el premio Polo Godoy Rojo al compromiso y a la lucha cultural

Inquietos, talentosos, trabajadores y fundamentalmente comprometidos por la cultura provincial, el cineasta villamercedino Martín Ochoa y el grupo de teatro “Los Pirípulos”, con asiento en Carpintería pero incidencia en todo el Valle del Conlara, recibieron en la mañana del martes 12 de mayo el premio Polo Godoy Rojo, otorgado por la Universidad Nacional de San Luis. Fue en un acto que se realizó a las 10 de la mañana en el auditorio Mauricio López.

La edición número 14 del galardón tuvo como receptores este año a trabajadores del cine y el teatro que fueron primero postulados por la comunidad y luego seleccionados por un jurado integrado por artistas de todas las ramas. La distinción reconoce las trayectorias destacadas en el ámbito artístico y cultural.

En Cine, el reconocido fue Ochoa, un muy inquieto director villamercedino que tiene en su haber varias películas como director, otras tantas como asistente y que se dedicó hace años a organizar el festival “La hora mágica”, que reunió a cortometrajes de todo el país en una muy pareja y atractiva competencia. En Teatro, el galardón fue para Los Pirípulos, la compañía creada por Guillermina Gómez Miró y Fabián Rodríguez que este año cumplió 32 años de trabajo.

Además, el jurado decidió otorgar una mención especial para Alberto Palasí, otro reconocido director teatral de la provincia.

Ochoa destacó en diálogo con El Diario de la República que el Polo Godoy Rojo es un premio especial “no solo por el prestigio de la Universidad Nacional de San Luis, sino porque fue otorgado por mis colegas, que son los que hicieron hincapié en esta postulación. Eso para mí le da un plus”.

En ese punto, el cineasta diferenció el reconocimieto de otros que “a veces te lo dan funcionarios que no saben ni siquiera cómo te llamás ni por qué están en ese evento”. Además Ochoa valoró que el premio sea no a un trabajo puntual sino a toda la trayectoria. “Estoy muy agradecido”, resaltó.

Goméz Miró y Rodríguez también se mostraron congratulados con el premio y dijeron que fue tanto una alegría como una sorpresa. “En tiempos tan mezquinos y tan crueles como los que vivimos, este tipo de reconocimientos son una caricia”, agregaron.

La dupla reconoció que la distinción es “otro abrazo de la comunidad de San Luis que nos recibió hace 23 años de una manera muy cálida”. Y dijo que la situación “reafirma nuestra militancia como artistas hacedores de la escena, con los derechos humanos como norte”.

Gómez Miró y Rodríguez aprovecharán la ocasión para participar de la marcha federal por la Educación que se hará en San Luis. “Somos hijos de la Educación Pública y uno de nuestros compromisos centrales es defenderla”.

Curiosamente, el premio llega tanto para Ochoa como para la dupla teatrera cuando están en plena actividad artística. El cineasta estrenará a finales del mes que viene su esforzado documental “La calle angosta” por el que trabaja hace cuatro años y la dupla de actores prepara el debut de la murga estilo uruguayo “La rezongona”, que está previsto para octubre, en Merlo.