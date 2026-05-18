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Boca de lobo: el cajero del Banco Nación en la Primera Rotonda está a oscuras

La falta de iluminación en el domo junto a la Comisaría 7º genera indignación y alarma. Los usuarios exigen una solución urgente.

Por redacción
| Hace 2 horas
Hay preocupación por la inseguridad que genera la falta de iluminación. Foto: captura de video.

El cajero automático del Banco Nación, ubicado en la zona de la primera rotonda y justo al lado de la Comisaría 7º, se ha transformado en una verdadera boca de lobo. Los vecinos y usuarios denuncian que el lugar se encuentra completamente a oscuras, lo que convierte el trámite de retirar dinero en una situación de extremo peligro, especialmente ante los tiempos de inseguridad que se viven en la provincia.

 


La indignación de la gente crece al notar que la única luz que ilumina momentáneamente el sector es la que proyectan los autos al pasar por la avenida. Los damnificados exigen que las autoridades correspondientes o los responsables de la entidad bancaria den una solución inmediata antes de que ocurra un hecho lamentable en el lugar.
 

 

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