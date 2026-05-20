Por qué Argentina llega como la gran candidata del continente

Con 48 selecciones repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la Conmebol coloca seis representantes directos —Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay— a los que se suma México como anfitrión.

Para el hincha argentino, la pregunta no es solo cómo le irá a la Scaloneta, sino dónde se para realmente la Albiceleste frente a sus vecinos.

Ese análisis también ayuda a entender por qué las cuotas del Mundial 2026 para Argentina la sitúan entre las grandes candidatas, no solo por su plantel, sino por el contexto competitivo del continente.

Y, la respuesta, después de analizar plantel por plantel, grupo por grupo y camino por camino, es contundente: Argentina no solo es la favorita de Sudamérica, es la principal candidata del torneo.

Pero antes de explicar por qué, conviene mirar con honestidad al resto del continente, porque la jerarquía argentina se entiende mejor por comparación.

Brasil: el gigante en reconstrucción

La Verdeamarela de Carlo Ancelotti llega a este Mundial en un proceso de reconstrucción que todavía no terminó de cuajar. Clasificó por Conmebol sin el brillo de otras épocas —terminó lejos de la cima de las Eliminatorias, donde Argentina mandó con autoridad— y arrastra dudas sobre su identidad de juego.

El sorteo, además, no le fue amable: quedó en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Marruecos no es un rival cualquiera: fue semifinalista en Qatar 2022 y aparece como la prueba más exigente de toda la primera fase para los brasileños, una zona que no ofrece margen para distracciones.

Brasil tiene, como siempre, talento individual de sobra y la mano de un entrenador con currículum europeo enorme.

Pero la pregunta es de funcionamiento colectivo y de solidez mental, justamente lo que a Argentina le sobra. Es candidato, sí, pero un candidato con interrogantes que la Albiceleste ya resolvió hace cuatro años.

Colombia: el tapado con valor real

De los sudamericanos, Colombia es probablemente el que mejor combina presente competitivo y plantel.

Hizo unas Eliminatorias sólidas y tiene una generación en su pico futbolístico.

Le tocó el Grupo K con Portugal, RD Congo y Uzbekistán: un grupo donde puede pelear el primer puesto, aunque para liderarlo tendrá que superar a una Portugal poderosa.

Si pasa como segundo, el camino se le complica antes. Es la selección sudamericana con más chances reales de incomodar a los grandes después de Argentina y Brasil, y conviene tenerla en el radar como potencial rival de jerarquía en fases finales.

Uruguay: el rival emocional que puede cruzarse con Argentina

La Celeste, con su ADN competitivo intacto, quedó en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. El problema es España: para terminar primero, Uruguay necesitaría un resultado grande ante una de las máximas candidatas al título.

Lo más probable es que clasifique como segundo del grupo, y ahí aparece el dato que más le interesa al hincha argentino: si Argentina gana el Grupo J y Uruguay sale segundo del H, el cruce rioplatense aparece en el horizonte de la fase final. Sería uno de los partidos más esperados del torneo, con toda la carga histórica que implica.

Uruguay siempre compite, pero su techo en este Mundial luce más bajo que el argentino.

Ecuador: la promesa juvenil

Ecuador es la grata sorpresa estructural del continente. Con un plantel joven, intenso y físicamente notable, y con experiencia mundialista reciente, llega al Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Alemania es el obstáculo evidente para el primer puesto, pero el grupo es accesible para que la Tri pelee la clasificación a la siguiente ronda. Su problema no es la fase de grupos, sino el techo: cuando aparezcan las potencias en eliminación directa, su falta de jerarquía ofensiva de elite probablemente le ponga un límite. Proyecto prometedor, pero todavía sin la madurez de un candidato.

Paraguay: el más comprometido del lote

A Paraguay, con Gustavo Alfaro, le tocó el grupo más cuesta arriba de los sudamericanos: el Grupo D, con el anfitrión Estados Unidos, Australia y el equipo que llegue del repechaje europeo (con Turquía como amenaza de plantel desproporcionado para su ranking). Jugar contra un local con todo el peso del estadio en contra es una desventaja concreta.

La Albirroja volvió a un Mundial gracias a un orden defensivo notable, pero su margen es el más estrecho del continente: clasificar ya sería un éxito, y avanzar mucho más, una hazaña.

Por qué Argentina está un escalón por encima de todos

Puestas las cartas sobre la mesa, la superioridad argentina no es chauvinismo: es lectura de datos y de contexto. Hay cuatro razones concretas.

Primera: jerarquía y experiencia de campeón. Argentina llega como vigente campeona del mundo, con la columna vertebral del plantel de Qatar 2022 todavía vigente y con algo que ningún otro sudamericano tiene: el saber hacer de un grupo que ya ganó lo máximo. Esa solidez emocional —competir mejor cuando el escenario se vuelve hostil— es un activo que no se improvisa.

Los mercados internacionales lo reflejan: la Albiceleste lidera el Tier 1 de candidatos y concentra, junto a un puñado de potencias, la enorme mayoría de la probabilidad de ganar el torneo, con un rating que la ubica como número uno del ranking de las 48.

Segunda: el proyecto Scaloni y la profundidad de plantel. No es solo Messi. El ciclo de Scaloni consolidó una idea reconocible —versatilidad táctica, solidez defensiva, recambios de nivel— y un plantel con profundidad real, que ya demostró poder competir incluso sin depender exclusivamente de su capitán. Esa capacidad de rotar sin perder nivel es decisiva en un torneo de 39 días con hasta seis partidos por jornada y exigencia física extrema.

Tercera: el grupo y el camino más amable. El sorteo fue generoso. En el Grupo J, Argentina enfrenta a Argelia, Austria y Jordania: rivales que no pertenecen a la elite mundial. Los mercados le dan entre 76% y 79% de probabilidad de ganar el grupo, y clasificar a la siguiente ronda cotiza casi como un trámite.

Para avanzar de fase, las cuotas sudamericanas lo dicen todo: Argentina es la más baja del continente (en torno a 1.02), por delante de Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Además, jugar dos de los tres partidos de grupo en el mismo estadio de Dallas es una ventaja logística nada menor en un Mundial de distancias enormes. Si termina primera —el objetivo declarado del cuerpo técnico— el cruce inicial de eliminación llega contra un segundo del Grupo H, escenario manejable que ordena el resto del camino.

Cuarta: gestión de la presión, no ingenuidad. El único riesgo real para Argentina no es deportivo, es psicológico: defender el título obliga a manejar expectativas y a no relajarse ante rivales muy motivados, porque los Mundiales ampliados invitan a la sorpresa, como ya enseñó aquella Arabia Saudita en Qatar. Pero precisamente ahí está la diferencia: este es un grupo que ya atravesó esa presión y salió campeón. La madurez para administrar el favoritismo es, paradójicamente, otro argumento a favor.

El continente mira, Argentina lidera

Sudamérica llega con seis selecciones y seis realidades distintas: Brasil reconstruyéndose, Colombia como tapado con valor, Uruguay con su casta de siempre pero techo más bajo, Ecuador como promesa juvenil y Paraguay peleando contra el contexto.

Por encima de todas, Argentina combina lo que ninguna otra reúne al mismo tiempo: el plantel, la experiencia de campeón, el proyecto consolidado y el camino más favorable del sorteo. No hay garantías en una Copa del Mundo —el fútbol no las da—, pero si hay que apostar a quién del continente tiene más chances de llegar lejos y pelear el título, la respuesta empieza y, muy probablemente, termina en la Albiceleste. El resto de Sudamérica sueña; Argentina, además de soñar, tiene con qué.