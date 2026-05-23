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Torneo Federal A

Juventud y San Martín de Mendoza igualaron 1-1 en el Mario Sebastián Diez

El local no pudo sostener la ventaja obtenida en el primer tiempo.

Por redacción
| Hace 2 horas
Instantes del encuentro. Foto: redes sociales Juventud.

Juventud Unida Universitario y Atlético San Martín de Mendoza empataron 1-1 en el estadio Mario Sebastián Diez, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Federal A.

 


El conjunto local se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Lautaro Lucero, yéndose al descanso con una victoria parcial por 1-0. 

 


Sin embargo, en el complemento, la visita reaccionó rápido y logró la igualdad a los 8 minutos de la segunda mitad por intermedio de Ricardo Dichiara. 

 


A pesar de los intentos de ambos equipos por romper la paridad en el tramo final, el marcador no se movió y cerró con el empate. 
 

 

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