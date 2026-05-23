Juventud y San Martín de Mendoza igualaron 1-1 en el Mario Sebastián Diez

Juventud Unida Universitario y Atlético San Martín de Mendoza empataron 1-1 en el estadio Mario Sebastián Diez, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Federal A.



El conjunto local se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Lautaro Lucero, yéndose al descanso con una victoria parcial por 1-0.



Sin embargo, en el complemento, la visita reaccionó rápido y logró la igualdad a los 8 minutos de la segunda mitad por intermedio de Ricardo Dichiara.



A pesar de los intentos de ambos equipos por romper la paridad en el tramo final, el marcador no se movió y cerró con el empate.

