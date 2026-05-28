Pronunciamiento de legisladores en defensa de los beneficios de las “Zonas Frías”

Los senadores del oficialismo provincial no tuvieron otro camino que acompañar un proyecto de declaración presentado por sus pares justicialistas en el que expresan la preocupación institucional ante la posibilidad de que San Luis quede excluido del régimen de “Zona Fría”.

“Se trata de defender a más de 100.000 usuarios sanluiseños que podrían sufrir aumentos significativos en sus facturas de gas si el proyecto avanza en el Senado de la Nación”, remarcaron durante el debate donde el miembro informante de la iniciativa fue el senador Hugo Olguín, del PJ deChacabuco.

Desde la Cámara alta dejaron en claro que el tema excede a los partidos políticos. La postura es que el acceso a la energía tiene que pensarse con una mirada federal, que contemple las realidades climáticas, económicas y sociales de cada provincia.

La declaración insta a los senadores nacionales por San Luis a defender los intereses de los puntanos y a promover las modificaciones necesarias para mantener a la provincia dentro de la Ley 27.637.

“Cuando se ponen en juego medidas que afectan directamente la economía de miles de familias, el silencio no puede ser una opción. Defender San Luis también es defender el bolsillo y la calidad de vida de su gente”, señalaron.

El régimen de Zona Fría aplica descuentos en el gas para regiones de bajas temperaturas. Su eventual recorte genera alerta en San Luis por el impacto que tendría en las tarifas durante el invierno.

La aprobación unánime busca mandar una señal política clara hacia el Congreso nacional antes de que se defina el futuro del beneficio.