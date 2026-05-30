Alejinho se saca el corazón en un disco que es pura transparencia

La voluntad divina, los designios del destino, algún deseo material, la necesidad de trascender y las alternacias de hacer un disco son algunos de los temas que transitan “En el plan de Dios”, el segundo disco de Alejhino, el hiphopero que tiene el objetivo de poner a San Luis en el mapa nacional del género. A punto de cumplir 23 años, el músico presentó un álbum personal, sincero y en el que se anima a mostrarse tal cual es gracias a algunas frases potentes.

Ya desde el nombre, el trabajo es una declaración de principios aunque el rapero no se considere una persona especialmente religiosa ni vaya a misa con frecuencia. “Creo que Dios es una energía creadora muy fuerte, universal, y que habita dentro de todos nosotros”, dijo el joven, quien pone en manos de esa entidad buena parte de su carrera musical.

Muchos de los 14 temas del disco mencionan a Dios, pero también hay referencias a Damián Betular, Marcelo Gallardo (y Matías Biscay, su ayudante de campo), Diego Maradona y D’Angelo, el reconocido rapero estadounidense fallecido el año pasado.

“Mi intención es llevar todo esto al nivel siguiente, poner a San Luis en el mapa, seguir expandiendo nuestra música local”.

Para conectar el nombre de su disco con su carrera, Alejhino cree que el plan de Dios para su vida “va de la mano del arte, de mi música, de mi familia, de mi salud, y de que, cuando confías en Él, no hay nada que que pueda salir mal”.

Hincha de River, el cantante cree que el equipo que ahora dirige Eduardo “Chacho” Coudet no tardará en enderezar su rumbo y sostiene que en el fútbol encuentra fidelidad, pasión y amor, algunos de los elementos que busca en sus canciones.

Con notables influencias de “Voodo”, el gran disco de D’Angelo, Alejhino cree que el rapero le aportó mucho a la parte melódica de su obra, a tal punto que uno de los temas del disco lleva su nombre. Además, el cantante reconoce muchísimas influencias –reggae, reggaetón, rock, folclore, argentina, extranjera- que lo lleva a sostener que “ninguno de de los estribillos que hay en el disco salen del rap como tal”.

La edición de “En el plan...” encuentra al rapero (cuyo nombre real es Alejo Márquez) en un “muy buen momento” de su vida, en el que está más capacitado y más maduro para componer. “Creo que tengo una visión clara de lo que quiero lograr con mi música”. ¿Cuál es ese plan? “Llevar todo esto al nivel siguiente, poner a San Luis en el mapa, seguir expandiendo nuestra música local”.

Con la ayuda inigualable de Teka, el productor que lo acompaña desde los inicios de su carrera, el joven compuso las letras casi en tiempo real, tal cual lo describe en “Worldwide”, el primer track del álbum. La dupla se propuso hacer cada canción desde cero y en el momento, con la certeza de que si Dios creaba a través de ellos “iban a salir las letras que salieron”. "Todos los procesos fueron divertidos, fluidos y fructíferos”, concluyó Márquez, que en el envión creativo tuvo que dejar afuera del disco alguno de los temas creados para la ocasión.

Sin fecha todavía para la presentación en vivo, Alejhino imagina una gira que comience en Buenos Aires –su lugar de nacimiento- y que termine en San Luis, donde hace seis años se radicó con su familia, con Potrero de los Funes como base.

Márquez egresó de la escuela Roberto Moyano de Juana Koslay y ahora se sorprende de llevar 10 años en la música y de sentirse totalmente representado por el camino que eligió y por el mensae que intenta dar, algunos directos como la mayoría de las sentencias de sus temas (“tengo más hambre que ingresos y eso es lo que me motiva”, “Ya firmé que el rap es útil si una fibra te toca”, “no existe canción cuando no hay penas”, “priorizo el corazón antes que el papel”) y otros más ocultos, como el hecho de lanzar el disco un 25 de mayo.

“Fue una forma de reivindicar a la gente que luchó por por todo lo que hoy tenemos como ciudadanos. Y fue una manera de darle representación a mis convicciones políticas, a hacerle honor al trabajo, a la argentinidad, a nuestras formas”, sentenció el joven, con la misma firmeza que demuestra cuando rapea.