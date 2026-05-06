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Copa Libertadores

Estudiantes salvó un punto en Perú

El “Pincha”, que mantuvo el invicto ante Cusco es escolta en el grupo A con seis puntos, aunque podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificación.

Por redacción
| Hace 2 horas

Estudiantes igualó 1 a 1 con Cusco de Perú en un partido en el que tuvo pocas llegadas pero de mucha claridad a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar y que disputaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

 

El conjunto platense comenzó en desventaja por el gol del extremo argentino Lucas Colitto, a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que la igualdad final fue marcada por el mediocampista Tiago Palacios, en 12 de la segunda etapa.

 

Con la igualdad, el equipo que dirige Alexander Medina se mantiene en el segundo lugar del grupo A con seis puntos, mientras que el local es cuarto con una sola unidad.

 

En la próxima fecha, el “Pincha” deberá visitar el mítico Maracaná para enfrentarse a Flamengo de Brasil, el miércoles 20 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco peruano que dirige Alejandro Orfila será local de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el mismo día desde las 23:00.

 

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