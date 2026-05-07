DirecTV transmitirá los 104 partidos en vivo y en exclusiva

En ese contexto, DirecTV se posiciona como una de las opciones más completas para no perderse ningún detalle, ya que a través de DSports —su señal deportiva exclusiva— transmitirá en vivo y en directo los 104 partidos del certamen.

El canal DSports está incluido en cualquiera de los tres planes que ofrece DirecTV: Super Lite, Plata y Oro, permitiendo que todos los usuarios puedan acceder a la cobertura completa del Mundial, sin importar el plan elegido.

Además, la contratación resulta accesible y con beneficios especiales. Quienes adhieran mediante tarjeta de crédito tendrán instalación incluida y un mes gratis. En tanto, quienes opten por Mercado Pago podrán acceder con un costo de instalación de $17.500 y también comenzarán a abonar el servicio al mes siguiente de la contratación.

Llevá DirecTV a donde vayas! Llevá toda la programación con vos siempre. A través de la aplicación DGO podrás acceder a todos los contenidos contratados desde cualquier dispositivo móvil, tablet o notebook, smartTV estés donde estés. Ya sea desde la comodidad de tu casa, viajando, en el trabajo o compartiendo con amigos, vas a poder disfrutar en vivo del Mundial, del mejor fútbol internacional, películas, series y contenido On Demand.

Pero la propuesta no termina en el Mundial. DirecTV también ofrece una amplia programación deportiva internacional durante todo el año. Los usuarios podrán disfrutar de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la Liga Argentina de Fútbol —contratando el paquete fútbol— además de las principales competencias europeas como la UEFA Champions League, Conference League, Europa League y las ligas de Inglaterra, España, Francia e Italia.

Entre los grandes eventos de mayo se destaca la final de la Champions League, que se disputará el 30 de mayo entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC, encuentro que podrá verse a través de ESPN y Fox Sports. También sobresalen el clásico entre Real Madrid y Barcelona, una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, y los partidos exclusivos de la Copa Sudamericana transmitidos por DSports.

En este torneo continental, DirecTV tendrá la exclusividad de importantes encuentros, incluyendo los partidos de River, Racing, San Lorenzo y Tigre.

Por otra parte, desde el 24 de mayo también comenzará la transmisión de Roland Garros, uno de los torneos más prestigiosos del tenis internacional.

La plataforma suma además importantes beneficios de entretenimiento. Todos los planes incluyen acceso a Amazon Prime Video con hasta tres perfiles simultáneos, donde se podrán disfrutar películas, series y transmisiones deportivas como la NBA.

Quienes contraten los planes Plata u Oro también accederán a Disney+ Premium con hasta tres pantallas simultáneas y seis perfiles. Allí podrán encontrar contenidos destacados como Homo Argentum, El Encargado —que estrenará próximamente una nueva temporada—, clásicos como El Diablo Viste a la Moda y futuras novedades como la segunda entrega de la película, además de producciones internacionales como WandaVision, The Mandalorian y O11CE.

Con una programación deportiva y de entretenimiento cada vez más amplia, DirecTV busca convertirse en la gran compañía para vivir el Mundial 2026 y todos los eventos deportivos del año.

Anticipos. DirecTV continúa transformando su modelo de negocio en Argentina con un fuerte enfoque en internet satelital y fibra óptica, impulsado por alianzas estratégicas y tecnologías avanzadas. Su reciente alianza con Amazon le permitirá brindar el servicio de internet satelital en Argentina, que promete velocidades que superan los 400 Mbps en hogares y más de 1 Gbps en soluciones empresariales.

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