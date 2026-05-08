Cómo es el proyecto cripto que más atrae a los argentinos en 2026

No son pocos los argentinos que revisan día a día el par Solana USD en Binance para conocer la cotización de esta particular criptomoneda que sale del estándar del universo cripto. Algunos compran SOL como inversión. Otros lo usan como puerta de entrada al ecosistema DeFi, a los NFTs o al universo de memecoins que explotó en la red durante los últimos dos años.

En cualquier caso, Solana dejó de ser un proyecto de nicho. Es infraestructura cripto real.

Proof of History: la tecnología que la hace diferente

La mayoría de las blockchains usan mecanismos de consenso que requieren que todos los nodos se pongan de acuerdo antes de validar una transacción. Eso lleva tiempo.

Solana resolvió el problema con una innovación propia llamada Proof of History, un reloj criptográfico que ordena las transacciones antes de que el consenso se complete.

El resultado es una red capaz de procesar 65.000 transacciones por segundo en teoría y más de 4.000 en la práctica. Con comisiones que no llegan al centavo de dólar.

Esa combinación de velocidad y costo convirtió a Solana en la red preferida para lanzar tokens, operar en exchanges descentralizados, y crear aplicaciones que en Ethereum serían prohibitivas por el gas.

La fábrica de memecoins: Pump.fun y lo que generó

Pump.fun es una plataforma que permite a cualquier persona crear un token en Solana en minutos. Sin saber programar. Desde su lanzamiento en enero de 2024, facilitó la creación de más de 8 millones de tokens y generó 575 millones de dólares en comisiones.

En su pico representaba más de 61.000 millones de dólares en volumen semanal. Eso atrajo a millones de usuarios en todo el mundo, incluidos argentinos que se sumaron a la ola. El problema es que la mayoría de esas memecoins no tienen utilidad real. Son apuestas puras. Algunas subieron miles de por ciento. Otras se fueron a cero en horas. Entender eso antes de entrar es fundamental.

El golpe de febrero de 2026 y la lección que dejó

En febrero de 2026 la economía de memecoins en Solana colapsó. El volumen semanal en exchanges descentralizados cayó un 62 por ciento en tres semanas. SOL pasó de 116 a 85 dólares. Pump.fun se redujo casi a la mitad. Los datos mostraron que el 47 por ciento del ingreso de la red en 2025 venía de plataformas DEX dominadas por la especulación con memecoins.

Esa concentración era la vulnerabilidad. Y febrero la expuso. Para el inversor argentino que tenía todo metido en memecoins, fue un golpe duro. Para el que tenía una fracción chica como diversificación dentro de un portafolio más amplio, fue un dato más. La diferencia entre uno y otro es el plan.

Más allá de las memecoins: DeFi, NFTs y pagos reales

Solana no se agota en las memecoins. La red soporta más de 35 millones de billeteras activas y el 53 por ciento de los proyectos en tendencia corren sobre su blockchain. El suministro de stablecoins en la red está en máximos históricos.

Para los argentinos, las stablecoins en Solana son una forma rápida y barata de dolarizarse. Comprás USDC en algún exchange, lo movés a una wallet y operás con comisiones que no existen en el sistema financiero tradicional. Eso no es especulación. Es utilidad concreta. Y la realidad es que a pesar de la estabilidad del peso con el dólar, muchos siguen dudando sobre la cotización de la moneda estadounidense.

Es ahí en donde entran aquellos que buscan una alternativa del dólar y Solana cuenta con todo lo necesario. Primero, se puede operar en sitios grandes como Binance. Además, los fee de cada transacción son relativamente bajos. Si no querés poner el dinero en un plazo fijo, Solana aparece como una buena opción para aquellos ahorristas menos tradicionales.

Solana en Argentina: qué mirar antes de entrar

SOL se compra desde cualquier exchange argentino regulado como Binance. Muchos lo ofrecen con depósito en pesos vía transferencia bancaria. Para operar en DeFi o comprar memecoins hace falta una hard wallet y se instala en el celular en dos minutos. Si vas a guardar SOL a largo plazo, una cold wallet como Ledger o Trezor es la opción más segura: mantiene tus claves privadas offline.

Solana tiene potencial real. Pero también tiene riesgos reales. Lo que pasó en febrero lo demostró. Entrar informado, con un porcentaje acotado y sin creer que es plata fácil es la única forma de participar sin que te lleve puesto.