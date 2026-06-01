¿Plata para pingos?: acusan a un intendente por desviar fondos para carreras de caballos

El intendente, bajo la lupa por el uso de fondos para antojos personales.

Una fuerte ola de indignación sacude a Nogolí y zonas aledañas tras las crecientes críticas de los vecinos contra el intendente, Ramón Funes. Según los reclamos comunitarios, la intendencia estaría destinando los recursos económicos del Municipio a la financiación de gastos con "tintes" particulares, tales como las carreras de caballos de sus familiares, festejos y consumos personales, en detrimento de las necesidades básicas de la población.



La falta de gestión y el estado de abandono en el que se encuentra la localidad se ha visto reflejado en la parálisis de proyectos de infraestructura fundamentales, entre los que se destacan la terminal de ómnibus y la construcción de una escuela secundaria que representaría un avance clave para la comunidad.

La foto del reclamo de vecinos.



Vecinos señalan de manera directa que estas obras se encuentran totalmente paralizadas en el marco del ajuste integral a la obra pública implementado por el gobernador Claudio Poggi.



Asimismo, los habitantes lamentan la escasez de pavimento, advirtiendo que a solo dos cuadras de la plaza principal las calles se vuelven intransitables y la falta de asfalto se agudiza drásticamente durante los días de lluvia.



La bronca ha escalado a las redes sociales mediante la difusión de carteles informativos donde se expone la desidia habitacional en contraste con el abandono salarial de los trabajadores del Estado: "No hizo el asfalto que prometió, y no paga lo que corresponde a sus empleados municipales. Ramón Funes, empleado de Poggi", reza una de las consignas más compartidas.



Frente a esto, los ciudadanos exigen respuestas urgentes ante una administración que, aseguran, prioriza los privilegios privados por encima de las calles, la educación y los salarios de su propio pueblo.