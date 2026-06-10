Argentina enfrenta el debut lleno de confianza tras el 3 a 0 contra Islandia

Solo dos minutos le bastaron a Lionel Messi para marcar diferencias en la selección nacional que le ganó 3 a 0 a Islandia en el último partido antes del Mundial para el equipo de Leonel Scaloni. El capitán de Argentina dio un pase al área en la primera pelota que tocó que derivó en un penal a Lautaro Martínez. En la segunda, convirtió de penal.

Argentina dejó una buena imagen en el partido previo a su debut mundialista, que se producirá el martes de la semana que viene contra Argelia. Valentín Barco a los 7 del primer tiempo, Messi de penal y Thiago Almada cuando faltaban pocos minutos fueron los autores de los goles.

Mientras se espera saber el reemplazante de Leonardo Balerdi –el tema central alrededor de la selección-, Argentina venció con claridad al equipo europeo y terminó la preparación en óptimas condiciones.

El conjunto nacional fue claro dominador del cotejo y creó varios situaciones de gol que pudieron hacer que el marcardo fuera aún más abultado.

Con un inicio de varios jugadores suplentes que demostraron su buen momento, el DT cambió en el inicio del complemento hacia el que puede ser el mediocampo titular. Ingresaron Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister y el conjunto encontró el mejor funcionamiento.