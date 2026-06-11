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Primer partido

México inicia su camino ante Sudáfrica

Tras la inauguración, el conjunto local pone primera en la cancha. Se abre el grupo A. Por la noche se enfrentan Corea del Sur y Chequia. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural histórica que consiste en tres espectáculos; en México, Canadá y Estados Unidos: el Estadio Azteca albergó la primera de las tres ceremonias consecutivas que signarán el comienzo del campeonato.

 

 

El evento, protagonizado por la cantante colombiana Shakira, cuenta con la actuación de figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

 

 

En la previa al espectáculo y ante la espera de más de 83 mil personas, la música ambiental ponía en escena a Soda Estéreo, "Amor prohíbido" de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otros, ante una competencia que pone en vilo al mundo entero. 

 

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