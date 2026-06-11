El regreso de Spielberg a la ciencia ficción, músicos fracasados y el final de una serie

La nueva película de Steven Spielberg se llama “La hora de la revelación”, llega a las salas de San Luis y devuelve al director a la ciencia ficción, su género preferido. Para contar la historia, el cineasta se valió de grandes actores como Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.

La película –que tuvo su preestreno el miércoles en San Luis y a partir del jueves es parte de la cartelera puntana y villamercedina- se sitúa en un futuro que se considera no muy lejano, con la humanidad a punto de descubrir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto durante varias décadas.

Mientras millones de personas se preparan para recibir la revelación del título, algunas viejas creencias se ven cuestionadas y entre conspiraciones, avances de la tecnología y encuentros inesperados, la forma de ver el mundo comienza a cambiar, del mismo modo que cambian las vidas y los vínculos.

Otra de las películas que se suma a la grilla puntana es “Letras robadas”, una comedia dramática sobre un músico que está en decadencia y que una noche en una improvisación conecta de inmediato con un colega que supo tener una banda de pop en la adolescencia.

La canción que hicieron es un éxito y la carrera de ambos se relanza, aunque al parecer el costo para alguno será muy alto.

Una tercera opción en la semana es para los adultos que disfrutan de las animaciones y representa el final de una serie que fue furor en las plataformas de streaming. “The Amazing Digital Circus” se despide con el debut en el cine y el grupo de amigos atrapados en el circo de Inteligencia Artificial va a descubrir la verdad y la historia del circo digital.