Picardía costosa: el Gobierno relanza obras que frenó y a precios exorbitantes

La Ruta 1 contemplaba una obra -proyectada en la gestión anterior- por un monto total de $28 mil millones. Poggi la frenó. Ahora relanza apenas 2 mil metros por un total de $10 mil millones. Si quisiera completar toda la arteria, debería invertir $100 mil millones. Los perjudicados: los vecinos. Foto: ANSL.

El Gobierno provincial ha puesto en marcha una estrategia tan contradictoria como perjudicial para las arcas públicas: el relanzamiento de obras que la misma gestión de Claudio Poggi había paralizado al asumir, presentándolas ahora como "logros" bajo montos llamativamente más altos y con avances mediocres.



Proyectos clave como la Villa Deportiva, el Polideportivo en el Parque Recreativo de Merlo y la Ruta 1 —ninguno de ellos ideado por la actual administración— fueron frenados por mera mezquindad política. Hoy, bajo la excusa de que se trataba de "obras abandonadas", el Ejecutivo busca la foto política sin asumir que el abandono fue provocado por sus propios caprichos y torpezas.



El caso de la Ruta 1, vía neurálgica que traza toda la Costa de los Comechingones, expone con nitidez esta impericia. En octubre de 2023, la gestión de Alberto Rodríguez Saá había puesto en marcha -con todos los recursos respectivos disponibles- una obra integral de autovía por un monto total de $28.000 millones, que incluía una doble vía de dos carriles con cantero central, ensanche y creación de puentes, colectoras y la repavimentación de la rotonda de ingreso de las rutas N°1 y N°5 (entre otros incontables avances) para aliviar el tráfico entre Merlo, Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca y Papagayos.



En contraste, el Gobierno actual anunció con bombos y platillos el inicio de apenas 2.000 metros de obra por un costo de $10.000 millones. Una proporción insólita: si se quisiera completar la obra original hoy, el desembolso ascendería a los $100.000 millones.



Vale una pregunta: ¿Quién se beneficia con estas picardías? Unos pillos bárbaros.



El diputado provincial del bloque Justicialista, Walter Pollo, fue tajante al respecto: "Me pregunto, ¿qué obras importantes le va a dejar Poggi a los vecinos? ¿Qué hizo por la provincia? Ellos mismos anuncian lo que frenaron, pero anuncian el 2% de las obras originalmente proyectadas. La Ruta 1 no sé si llega al 1% porque son apenas 2.000 metros", indicó en diálogo con El Diario de la República.



Pollo advirtió además que los trabajos actuales no constituyen una ruta nueva, sino un ensanche sobre la misma carpeta asfáltica existente, lo que calificó como un "papelón" y una "lavada de cara".



El legislador alertó sobre el peligro vial inminente: "Es una ruta que ha tenido accidentes fatales, se está comiendo las banquinas. En Cortaderas hay una cabina de la Policía donde han puesto conitos al medio porque la ruta está comida; la gente tiene que elegir entre llevarse puestos los conitos o los baches. Falta iluminación y la afluencia de vehículos es muy grande".



Escuelas paralizadas y abandono en el interior



La parálisis también golpeó de lleno al sistema educativo en el autoproclamado "año de la educación". Dos escuelas secundarias de gran tamaño proyectadas en Cortaderas y Los Molles para evitar el desarraigo de los chicos que deben viajar a Merlo quedaron congeladas, al igual que una escuela técnica que hoy funciona precariamente en un edificio de la época de Perón que se viene abajo.



En paralelo, la infraestructura vial del interior sufre el mismo deterioro. "Por todos lados están rompiendo todo, los yuyos están tapando los caminos. Hay escuelas rurales donde los maestros no pueden llegar por el terrible estado de las rutas", denunció Pollo, extendiendo el reclamo a localidades como Unión, Nueva Galia, San Martín y Las Chacras.



Relato oficial y timba financiera



Pollo señaló que el discurso del déficit fiscal recibido (que el oficialismo repite como loro aún con el paso de los años) es una falsedad y que la provincia fue entregada en condiciones financieras óptimas.



"No hacer las obras es usar la timba financiera, jugando con la plata del empleado público que no llega a fin de mes", disparó el diputado, vinculando la falta de gestión con la crisis en salud —donde asegurar un turno médico en Merlo puede demorar hasta 180 días debido a la renuncia de profesionales— y en seguridad, graficada en puestos limítrofes como La Punilla que carecen de patrulleros.



Asimismo, criticó el "abandono tremendo" del sector turístico, donde la única iniciativa oficial consistió en contratar figuras mediáticas como Marley y Wanda Nara, sin ofrecer herramientas ni apoyo real al sector privado.



Un mensaje de resistencia para San Luis



La realidad social en la provincia muestra una cara alarmante, con salarios públicos devaluados que obligan a los trabajadores a endeudarse con tarjetas de crédito familiares para comprar alimentos. A esto se suma la persecución política, como el caso denunciado de Mabel Becerra en Villa Mercedes, quien sufrió aprietes por exhibir un cartel reclamando mejoras salariales.

Tampoco hay que olvidar lo que sucedió el 1 de abril: la paliza que en las puertas de la Legislatura y por órdenes del Ejecutivo, un grupo de choque de la Policía le dio a dirigentes y adherentes de ATE encabezados por Fernando Gatica.



Ante este escenario, el mensaje de los sectores de la oposición es un llamado a defender la autonomía provincial: "Que el gobernador deje de arrodillarse a los caprichos de Milei. Que aprenda de Alberto Rodríguez Saá, a quien nunca le importó el color político nacional; siempre reclamó y se plantó ante los intereses de San Luis. Primero San Luis".

